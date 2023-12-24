影／泰國情侶台中搭錯公車 跑派出所討救兵解圍成功

一對泰國籍情侶在20日搭乘台中市公車時，搭錯車輛，導致無法抵達台中高鐵站，因客運司機與泰國情侶無法溝通，二人只好跑到派出所向警方求助，警方以英文與泰國情侶溝通，了解狀況後，協助二人搭上可前往台中高鐵站的公車，成功替二人解圍，也做好國民外交。

第三警分局勤工所警員林子堯、邱依純，20日下午5時許遇到一名客運司機跑進派出所內求助，司機表示車內有一對泰國情侶，疑搭錯車，但他無法與該對情侶溝通，需要警方協助。

員警隨著司機返回現場，只見泰國籍情侶提著行李站在公車旁，一臉不知所措，警員以簡單英文與二人溝通，才得知這對泰國情侶當天正準備結束台灣自由行，準備搭機返國。

二人從台中市區搭公車，欲前往高鐵站轉乘至桃園機場，卻將誤把尾數「37」的員林客運，誤以為是能抵達高鐵台中站的37路公車，路程中意外得知未能到達目的地，一頭霧水詢問哪個環節出了問題，直到獲得解釋後，兩人這才恍然大悟。

警員也立即協助查詢最近一班直達高鐵站的公車，協助注意公車動態，一邊陪伴二人等車，等待20分鐘後，該對泰籍情侶也在員警的目送下，順利搭上公車，離去前也露出笑容，開心道謝。

第三警分局提醒，民眾在國內、外旅遊務，必隨時注意及收妥自身財物，事先規畫大眾運輸系統、了解重要地標等基本功課，並注意自身安全，避免影響遊興或造成後續不便。

三分局表示，若在國外遇有急難事件，除就近向當地派出所求助，也可撥打駐外館處緊急聯絡電話，或目前22個國家或地區可使用的「旅外國人急難救助全球免付費專線」電話800-0885-0885尋求協助。