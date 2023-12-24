快訊

決戰中台灣…盧秀燕喊：扁貪汙腐敗、小英的人貪汙 給民進黨16年夠了

MLB／洋基搶不到山本關鍵 美媒爆料不想讓身價超過柯爾

南韓5歲萌女娃逛台灣大賣場 1舉動融化眾人心：天使小孩

影／泰國情侶台中搭錯公車 跑派出所討救兵解圍成功

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

一對泰國情侶在20日搭乘台中市公車時，搭錯車輛，導致無法抵達台中高鐵站，因客運司機與泰國情侶無法溝通，二人只好跑到派出所向警方求助，警方以英文與泰國情侶溝通，了解狀況後，協助二人搭上可前往台中高鐵站的公車，成功替二人解圍，也做好國民外交。

第三警分局勤工所警員林子堯、邱依純，20日下午5時許遇到一名客運司機跑進派出所內求助，司機表示車內有一對泰國情侶，疑搭錯車，但他無法與該對情侶溝通，需要警方協助。

員警隨著司機返回現場，只見泰國籍情侶提著行李站在公車旁，一臉不知所措，警員以簡單英文與二人溝通，才得知這對泰國情侶當天正準備結束台灣自由行，準備搭機返國。

二人從台中市區搭公車，欲前往高鐵站轉乘至桃園機場，卻將誤把尾數「37」的員林客運，誤以為是能抵達高鐵台中站的37路公車，路程中意外得知未能到達目的地，一頭霧水詢問哪個環節出了問題，直到獲得解釋後，兩人這才恍然大悟。

警員也立即協助查詢最近一班直達高鐵站的公車，協助注意公車動態，一邊陪伴二人等車，等待20分鐘後，該對泰籍情侶也在員警的目送下，順利搭上公車，離去前也露出笑容，開心道謝。

第三警分局提醒，民眾在國內、外旅遊務，必隨時注意及收妥自身財物，事先規畫大眾運輸系統、了解重要地標等基本功課，並注意自身安全，避免影響遊興或造成後續不便。

三分局表示，若在國外遇有急難事件，除就近向當地派出所求助，也可撥打駐外館處緊急聯絡電話，或目前22個國家或地區可使用的「旅外國人急難救助全球免付費專線」電話800-0885-0885尋求協助。

同時也呼籲，幫助他人遠比想像中的更簡單，若在街頭發現需要協助的民眾，一句關懷，或許就能為他們即時解除燃眉之急。

一對泰國籍情侶20日在台中搭公車時搭錯車，因與司機溝通不良，警方協助解圍。圖／第三警分局提供
一對泰國籍情侶20日在台中搭公車時搭錯車，因與司機溝通不良，警方協助解圍。圖／第三警分局提供
一對泰國籍情侶20日在台中搭公車時搭錯車，因與司機溝通不良，警方協助解圍。圖／第三警分局提供
一對泰國籍情侶20日在台中搭公車時搭錯車，因與司機溝通不良，警方協助解圍。圖／第三警分局提供

情侶 公車 泰國

延伸閱讀

比亞迪赴匈牙利設電動車廠

《送葬人》泰國大師兄來了！總理大讚「又恐怖又好笑又好哭」

泰國眾院一讀通過同婚草案 將組委員會併案審議

泰國PCB高峰論壇明年2月29日登場 欣興等PCB代表與會

相關新聞

陽光行動／國家隊打詐 愈打人頭戶愈增

詐騙案不斷成最大民怨，政府雖成立打詐國家隊，但詐團仰賴的人頭戶卻日益增加，根據統計，過去五年自願賣帳戶的犯嫌人數從每年一...

陽光行動／強化銀行監理 學者：人頭戶祭重刑 最廉價解方

人頭戶成為詐團利器，政府雖修法嚴罰，但學者指出，金融監理端才是問題根本。國立台灣大學法律學院教授許恒達指出，金融管理不善...

陽光行動／民法下修成年到18歲 警：年輕學子成詐騙新韭菜

逢甲、東海等中部多所大學的學生遭林姓電玩店業者，以無卡分期付款方式詐騙，林如今遭檢方起訴求重刑，台中市刑大經濟組調查，此...

影／毒鴛鴦躲通緝藏台中 騎車一動作露餡 警局話別送監

台中市方姓男子涉毒品案遭判刑8年，方逃避入監，已遭通緝半年，方女友也涉洗錢罪被通緝，二人躲藏在南屯一帶，近日氣溫下降，方...

假民調、赴陸旅遊被招待 刑事局提醒注意介選手段

近期有部分北、高里長因為疑似接受大陸涉台單位招待前往大陸旅遊遭檢方調查，又有網媒記者製造假民調，被台中地檢署依反滲透法收...

影／泰國情侶台中搭錯公車 跑派出所討救兵解圍成功

一對泰國籍情侶在20日搭乘台中市公車時，搭錯車輛，導致無法抵達台中高鐵站，因客運司機與泰國情侶無法溝通，二人只好跑到派出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。