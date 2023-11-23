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影／中警追藥頭國道飆百里…賓士門一開「阿嬤」毒犯現身
台中市第五警分局偵辦毒品案，發現有藥頭選擇在國道休息站交易，今年4月間追查毒犯使用的賓士車，跟監100公里後，在湖口休息站抓人，發現賓士車內許姓女毒犯，還查出許女已當「阿嬤」仍從事毒品不法，台中地檢署近日以毒品罪起訴她。
第五警分局偵查隊在去年底獲報，有販毒集團的小蜜蜂，利用國道休息站做為交易處所，立即展開跟監蒐證，今年4月間跟監藥頭使用的賓士車，一路跟到國道一號泰安休息站。
警方原本欲在該處圍捕，未料該輛賓士車又移動前往湖口休息站，該名藥頭開車速度飛快，警方差點跟不上。
警方跟監近100公里後，在湖口休息站收網，發現車內藥頭是許姓女子（56歲），車內藏有海洛因（0.51公克）、安非他命（3.86公克）、現金6.8萬元等贓證物，毒品市價約1萬多元。
警方清查發現，許女已有孫子，當了「阿嬤」，但仍選擇從事毒品不法，讓警方搖頭，警方搜索過程也一直稱呼許女為「姐姐」，但許女還自嘲「姐什麼姐，叫姐的都被抓了」。
全案警詢後依毒品罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢方近日已偵結，依法起訴許女。
第五警分局表示，為貫徹警政署「清源專案3.0」及「社區警政再出發」工作，針對，瓦解毒品犯罪網絡，嚴打嚴辦根絕不法，呼籲青少年朋友切勿因同儕誘使或壓力，輕易嘗試毒品甚而染上毒癮，以免造成身體危害。
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