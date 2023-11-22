影／台中藥頭販毒「不純可退」 藥腳死忠貨差也不退

台中市陳姓藥頭涉嫌販毒，標榜「不純可退」以招攬生意，台中市刑大獲報後，今年6月間收網抓人，當場查獲陳與張姓藥腳交易，查獲少量海洛因、安非他命等毒品，警方檢視對話紀錄，發現有藥腳擔心陳可退貨會「了錢（虧損）」，還跟陳說不退，也讓警方愕然，台中地檢署近日偵結，依毒品罪嫌起訴陳。

台中市刑大偵六隊在今年6月間查出，太平區陳姓男子（46歲）涉嫌販售毒品牟利，全案報請台中地檢署指揮後，趁陳與張姓藥腳（48歲）在住處樓下交易時，在現場埋伏等待抓人，當場查獲海洛因8小包（重3.09克）、安非他命1小包（重0.72克）、勺子2支及手機2支、電子磅秤1台、分裝袋1批等贓證物。

警方調查，陳男曾在2014年間，因販賣毒品遭宜蘭地方法院，判刑1年6個月，2018年底執行完畢後，仍不思悔改，再次重操舊業販賣毒品牟利，陳為吸引客源，標榜「毒品純度不足可退貨」，甚至還可到府收件退貨，堪比宅急便的貼心服務。

警方檢視陳男等人手機紀錄發現，張姓藥腳因陳男服務好，向陳購買了數次的毒品，甚至將所賺薪資都拿去購買毒品施用，張雖發現毒品不純，但仍向陳提及不用退錢，因擔心陳會「了錢（虧損）」。

全案警詢後，將陳男依違反毒品危害防制條例，移送台中地檢署偵辦，檢察官近日偵結，以毒品罪嫌起訴。

台中市刑大呼籲，民眾應正視毒品問題，遠離毒品危害，不要因一時好奇或刺激而染上毒癮，龐大的費用將迫使自己做出違反法律的行為，尤其青少年切勿因好奇或同儕引誘而沾染毒癮，最終「一失足成千古恨，再回頭已是百年身」終生抱憾。

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