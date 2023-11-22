快訊

拒侯友宜提議直播重審民調 黃珊珊：重新檢視結果不會不同

日本新宿車站出現台灣桃園3D廣告 市議員直呼醜：覺得羞恥

不只讓馬桶乾淨！醫揭男性坐著尿尿4好處：還能延緩一器官提早退化

影／台中藥頭販毒「不純可退」 藥腳死忠貨差也不退

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓藥頭涉嫌販毒，標榜「不純可退」以招攬生意，台中市刑大獲報後，今年6月間收網抓人，當場查獲陳與張姓藥腳交易，查獲少量海洛因、安非他命等毒品，警方檢視對話紀錄，發現有藥腳擔心陳可退貨會「了錢（虧損）」，還跟陳說不退，也讓警方愕然，台中地檢署近日偵結，依毒品罪嫌起訴陳。

台中市刑大偵六隊在今年6月間查出，太平區陳姓男子（46歲）涉嫌販售毒品牟利，全案報請台中地檢署指揮後，趁陳與張姓藥腳（48歲）在住處樓下交易時，在現場埋伏等待抓人，當場查獲海洛因8小包（重3.09克）、安非他命1小包（重0.72克）、勺子2支及手機2支、電子磅秤1台、分裝袋1批等贓證物。

警方調查，陳男曾在2014年間，因販賣毒品遭宜蘭地方法院，判刑1年6個月，2018年底執行完畢後，仍不思悔改，再次重操舊業販賣毒品牟利，陳為吸引客源，標榜「毒品純度不足可退貨」，甚至還可到府收件退貨，堪比宅急便的貼心服務。

警方檢視陳男等人手機紀錄發現，張姓藥腳因陳男服務好，向陳購買了數次的毒品，甚至將所賺薪資都拿去購買毒品施用，張雖發現毒品不純，但仍向陳提及不用退錢，因擔心陳會「了錢（虧損）」。

全案警詢後，將陳男依違反毒品危害防制條例，移送台中地檢署偵辦，檢察官近日偵結，以毒品罪嫌起訴。

台中市刑大呼籲，民眾應正視毒品問題，遠離毒品危害，不要因一時好奇或刺激而染上毒癮，龐大的費用將迫使自己做出違反法律的行為，尤其青少年切勿因好奇或同儕引誘而沾染毒癮，最終「一失足成千古恨，再回頭已是百年身」終生抱憾。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市陳姓毒犯標榜毒品不純可退，有藥腳擔心陳虧損，還傳訊稱不用退。圖／讀者提供
台中市陳姓毒犯標榜毒品不純可退，有藥腳擔心陳虧損，還傳訊稱不用退。圖／讀者提供
台中市陳姓毒犯標榜毒品不純可退，台中市刑大循線抓人，查獲海洛因、安非他命等毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓毒犯標榜毒品不純可退，台中市刑大循線抓人，查獲海洛因、安非他命等毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓毒犯標榜毒品不純可退，台中市刑大循線抓人，查獲海洛因、安非他命等毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓毒犯標榜毒品不純可退，台中市刑大循線抓人，查獲海洛因、安非他命等毒品。記者陳宏睿／翻攝

毒品 台中市 販毒 藥頭

延伸閱讀

販毒被沒收近億 打憲法訴訟討錢

影／乳清蛋白粉藏近千萬安毒闖關 航警循線逮補2人送辦

GD毒品檢測結果三度陰性！警方遭質疑「隱匿不公開」

新北8男女KTV開毒趴歡唱 警上門臨檢赫見毒品擺滿桌

相關新聞

影／台中藥頭販毒「不純可退」 藥腳死忠貨差也不退

台中市陳姓藥頭涉嫌販毒，標榜「不純可退」以招攬生意，台中市刑大獲報後，今年6月間收網抓人，當場查獲陳與張姓藥腳交易，查獲...

台南光電利益糾紛 北門槍擊案主嫌投案

台南北門金稜宮十五日晚間發生槍擊案，槍手許姓男子十九日從菲律賓返台投案被收押，主嫌吳男昨天也投案，依槍砲罪嫌送辦，警方聲...

海大生被砍死、鬥毆頻傳 基隆治安亮紅燈大規模臨檢掃蕩

基隆市KTV、廟口夜市近日接連發生海大學生被砍死、街頭鬥毆事件頻傳，為淨化選前社會治安，基隆市警察局昨晚動員大批警力臨檢...

台南北門區槍擊案涉案主嫌到案 南檢向法院聲押

檢警追查台南市北門區槍擊案，涉案56歲吳姓男主嫌今天上午10點向市刑警大隊投案後，晚間8點多移送地檢署偵訊，檢察官認為吳...

竹市男子家中查獲槍彈 警方驚見007主角用槍同款

竹市警方日前持搜索票前往1名黃姓男子住處查緝，起出改造霰彈槍、手槍及大批子彈，其中1把手槍竟是經典電影007中主角詹姆士...

影／通緝犯謊報身分欲蒙混 因妻子「一句話」身分遭警戳穿

新北市中和警方日前凌晨巡邏時發現1輛計程車未打方向燈變換車道，警方立即上前攔查，發現坐在後座的吳男及吳女神色緊張，且聲稱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。