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剛滿18歲…北市警攔檢查獲通緝犯 意外發現他帶千包毒咖啡趴趴走
台北市警方日前在內湖區南京東路路檢時，攔獲傷害案通緝犯莊姓男子，意外在座車上查獲毒品咖啡包1521包、大麻菸彈6顆等，當場逮人、依法送辦並解送歸案。
警方調查，北市保安警察大隊員警9月27日晚間9時許在內湖區南京東路六段執行路檢，攔停汽車時，駕駛莊姓男子不斷東張西望，形跡可疑，員警請他熄火下車，一查就發現莊男通緝犯身分。
員警清查，莊男今年4月剛滿18歲，因涉傷害案遭台北地院少年法庭發布通緝，經附帶搜索，員警又在莊男座車後車廂發現大量毒品，清點確認是含MDMA成分的毒品咖啡包1521包、大麻菸彈6顆。
據悉，莊男落網後供稱平時只在工地打零工維生，毒品是上月初在夜店和「小蜜蜂」買的，但查扣證物市價約75萬元，警方不排除莊男有販毒可能，詢後依法將其解送歸案，另依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦，持續溯源清查毒品來源。
警方表示，MDMA是第二級毒品，也是搖頭丸的主要成分，長期使用將導致認知能力變弱、出現幻覺等，也可能造成中樞神經受損，警方將持續掃蕩毒害，呼籲民眾勇於拒絕毒品。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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