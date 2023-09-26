快訊

台人自助遊日愛住連鎖東橫INN 鄉民激推：便宜外還有3大優點

「切西瓜」撞死23歲女騎士 桃園駕駛肇逃宜蘭…警尋獲竟身亡

亞運射擊／上屆金牌組合失準 林穎欣、呂紹全資格賽淘汰

南投男買毒遭嘲諷 拿武士刀強盜藥頭勞士力判7年半

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

南投縣林姓男子涉嫌持武士刀搶藥頭的勞力士，二審今判林7年6月徒刑。圖／本報資料照
南投縣林姓男子涉嫌持武士刀搶藥頭的勞力士，二審今判林7年6月徒刑。圖／本報資料照

南投縣林姓男子在去年間欲買毒，透過友人聯絡後，開車前往台中市南屯區，在車內與藥頭交易，林要求「試用」毒品，遭藥頭拒絕，要求付錢，出言嘲諷，林不滿拿出車內預藏武士刀，強盜藥頭手上勞力士名表，還造成藥頭多處受傷，二審今宣判，仍維持一審認定，但刑度略減為7年6月。

判決指出，南投縣林姓男子曾涉毒被查獲，去年12月21日下午，透過綽號「師公」的李姓友人，聯繫藥頭後，前往台中市南屯區，林與藥頭在車內欲交易，但林要求藥頭先提供毒品「試用」，以測試毒品品質，但藥頭要求林先給付價金。

雙方溝通時，林認為藥頭出言嘲諷他「沒錢買毒」，因而心生不滿，拿出座位底下，常約30公分的武士刀，喝令藥頭交出身上財物，雙方拉扯時，藥頭頭部、胸部、手部都有穿刺傷、擦挫傷等傷勢。

林男因藥頭被武士刀攻擊無法抗拒時，拿走藥頭手上的勞力士手表，林男還擔心藥頭記下車牌，還將藥頭的眼睛以膠帶蒙住後，在國道一號南屯交流道附近，讓藥頭下車，還恫嚇「20秒以後再拆」，林男隨即開車逃逸返回南投草屯。

警方獲報後，在同日晚間8時許，在南投草屯中山街、敦和路附近查獲林男，因林男將手表交給「師公」確認真偽，警方也循線將表尋回，發還給藥頭。

全案一審時認定林男在同年6月間才假釋出獄，出獄不久後又返下強盜犯行，認定對治安危害程度不小，依攜帶凶器強盜罪，判刑8年。

全案上訴二審後，仍認定林男涉犯攜帶凶器強盜罪，但認為一審刑度過重，撤銷改判為7年6月徒刑，仍可上訴。

藥頭 南投 強盜

延伸閱讀

南投明起開放65歲長者接種新冠疫苗 打完可領禮券500元

南投26日開打莫德納XBB.1.5疫苗 滿65歲送500元禮券

南投年輕人有福了 明年成立「青年發展所」元旦上路

影／台南警近4月毒品溯源 當場逮毒品交易 3藥頭裁押

相關新聞

南投男買毒遭嘲諷...拿武士刀強盜藥頭勞士力判7年半

南投縣林姓男子在去年間欲買毒，透過友人聯絡後，開車前往台中市南屯區，在車內與藥頭交易，林要求「試用」毒品，遭藥頭拒絕，要...

台南女不滿法院判決 竟連續寄香奠袋恐嚇司法人員

蔡姓女子不滿法院判決，竟涉嫌自2021年12月底連續寄20件裝有香奠袋、安太歲字條信函，恐嚇台南地檢署、地院檢察官、法官...

受刑人收假未歸 警逮回

嘉義看守所受刑人邱建偉原定前天下午收假返監，涉騎車到台南未歸，警方循線掌握他躲在台南新營區1間旅社，昨中午破門逮人並查獲...

獨／利用愛心撈善款…惡狼慈善家、假面善人陳在斌 被發現陳屍台中

有惡狼慈善家、假面善人之稱的台灣急難救護協會理事長陳在斌，身背性侵、侵占、毒品等3條通緝，今年3月更被警方抓包在新竹市某...

嘉監受刑人逾假未歸！不到1天被逮回籠 檢方訊後發監

嘉義看守所自主監外收容人邱建偉昨下午逾假未歸，騎車跨轄到台南市六甲區被鎖定，警方專案小組發現邱男從六甲區移動至新營區，循...

竹聯幫分子率眾搶劫錢莊老闆11萬與金項鍊 6人落網主嫌聲押

台北市內湖區康寧路3段，本月22日深夜發生強盜案，竹聯幫王姓男子，疑似替朋友吳男出頭，相約錢莊陳姓男子談判破局，率眾搶走...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦