南投男買毒遭嘲諷...拿武士刀強盜藥頭勞士力判7年半

南投縣林姓男子涉嫌持武士刀搶藥頭的勞力士，二審今判林7年6月徒刑。圖／本報資料照

南投縣林姓男子在去年間欲買毒，透過友人聯絡後，開車前往台中市南屯區，在車內與藥頭交易，林要求「試用」毒品，遭藥頭拒絕，要求付錢，出言嘲諷，林不滿拿出車內預藏武士刀，強盜藥頭手上勞力士名表，還造成藥頭多處受傷，二審今宣判，仍維持一審認定，但刑度略減為7年6月。

判決指出，南投縣林姓男子曾涉毒被查獲，去年12月21日下午，透過綽號「師公」的李姓友人，聯繫藥頭後，前往台中市南屯區，林與藥頭在車內欲交易，但林要求藥頭先提供毒品「試用」，以測試毒品品質，但藥頭要求林先給付價金。

雙方溝通時，林認為藥頭出言嘲諷他「沒錢買毒」，因而心生不滿，拿出座位底下，常約30公分的武士刀，喝令藥頭交出身上財物，雙方拉扯時，藥頭頭部、胸部、手部都有穿刺傷、擦挫傷等傷勢。

林男因藥頭被武士刀攻擊無法抗拒時，拿走藥頭手上的勞力士手表，林男還擔心藥頭記下車牌，還將藥頭的眼睛以膠帶蒙住後，在國道一號南屯交流道附近，讓藥頭下車，還恫嚇「20秒以後再拆」，林男隨即開車逃逸返回南投草屯。

警方獲報後，在同日晚間8時許，在南投草屯中山街、敦和路附近查獲林男，因林男將手表交給「師公」確認真偽，警方也循線將表尋回，發還給藥頭。

全案一審時認定林男在同年6月間才假釋出獄，出獄不久後又返下強盜犯行，認定對治安危害程度不小，依攜帶凶器強盜罪，判刑8年。

全案上訴二審後，仍認定林男涉犯攜帶凶器強盜罪，但認為一審刑度過重，撤銷改判為7年6月徒刑，仍可上訴。