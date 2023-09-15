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北市川菜名店「黔園」第三代賣大麻 再搞地下匯兌遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

位於北市西門町60年川菜老店「黔園」第三代葉吏循，去年才因涉嫌販賣大麻、搖頭丸等毒品。遭檢方起訴並求重刑，後來又因從事地下匯兌，經手金額超過千萬元，被警方逮捕。台北地檢署今依違反銀行法等罪起訴葉男及同夥共5人，並對共犯發布通緝

曾位於西門町巷弄內的「黔園」，是不少老台北人記憶中的好味道。據了解，葉吏循是黔園川菜出生在美國的第三代，但沒選擇接棒，而是到北市東區開店賣起近年在歐美大受歡迎的越南河粉，同樣頗受年輕人或外國人喜愛。

去年3月，北市警方查獲一對毒鴛鴦，並在其住處起出200克大麻、100克搖頭丸及5支違法進口的電子菸，這對情侶於是供稱毒品是向葉男購入。同年月19日，檢警又發現葉男準備賣毒，伺機人贓俱獲，葉男當下坦承犯行，不料後來發現自己毒品驗尿結果是陰性，竟翻供否認販毒，於是遭檢求處重刑。

去年8月，檢警再度接獲檢舉，指稱葉男與韓姓、鄭姓、關姓共犯因中國大陸近年嚴格管控人民幣匯兌，因此替台商藉由泰達幣從事地下匯兌，金額上千萬，並從中抽取1％佣金，葉男矢口否認犯罪，辯稱僅是在做虛擬貨幣投資，但說詞未獲檢察官採信。

北市川菜老店「黔園」第三代葉吏循去年才販毒遭訴，今天又因從事地下匯兌遭台北地檢署起訴。圖／聯合報系資料照片
北市川菜老店「黔園」第三代葉吏循去年才販毒遭訴，今天又因從事地下匯兌遭台北地檢署起訴。圖／聯合報系資料照片

毒品 地下匯兌 大麻

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