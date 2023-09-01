台版絕命毒師！化工博士進口原料 傳授苗栗宮廟祕方製毒遭判刑

張姓男子具有化工博士背景，以經營化工廠名義進口1200公斤毒品先驅原料，和苗栗竹南宮廟的鍾姓主委合作，由張提供器具、製程交由鍾在宮廟內製毒，檢調去年中秋節破獲，查扣第四級毒品「2-溴-4-甲基苯丙酮」等，法院依製毒罪各判張男、鍾男6年10月、3年2月，可上訴。

檢調查，張男為中興大學化工所畢業並經營化工廠，和從事網路直播賣魚貨、擔任宮廟主委的鍾男共謀製毒，由張2021年5月至2022年1月19日間委由某化學貿易公司自大陸進口1200公斤的「4-甲基苯丙酮」等先驅原料，打算製成第四級毒品「2-溴-4-甲基苯丙酮」。

鍾男則分別以經營直播的廠房、位處苗栗竹南的宮廟存放製原料並充當製毒工廠，張男則無償提供器具、原料，並答應鍾若製成會以每公斤1萬元價格跟他購買。

鍾2022年6月27日就開貨車至張男位於新北市的化工廠載運原料、器具回宮廟內製毒，因檢調長期跟監，9月18日持搜索票至宮廟執行，當場查扣第四級毒品「2-溴-4-甲基苯丙酮」的成品、半成品。

法院審理時，張男矢口否認犯行，辯稱鍾男只是去他化工廠載運廢液，沒有指導鍾如何製毒；但鍾男均坦承不諱，並主張偵查中自白請求減刑，另製造的第四級毒品實際上未擴散出去，對社會危害程度相對低，再請求依刑法第59條情堪憫恕減刑。

法院查，張男雖否認犯罪，但鍾男供稱包括毒品製程、器具等，都是張男提供給他，並答應如果做出成品，做完一套就會給他25萬元，另有關製毒細節、筆記等，也都是張交給他，且張起初還跟他說，如果被抓到只是藥事法而已。

法院審酌，張男自稱中興大學化工所碩士、後錄取天津南開大學博士班，並經營化工廠等，對化工原料有專業知識，報關進口時卻提供錯誤品名，刻意隱瞞實際進口的1200公斤貨物為「4-甲基苯丙酮」，另根據相關證詞認定他主觀有製毒故意。

法院認為，張、鍾共同製毒，助長毒品氾濫，考量張始終否認，無任何可從輕量刑空間，而鍾負責執行製毒等，依共同犯製造第四級毒品罪，各判張、鍾6年10月、3年2月。