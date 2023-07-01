台版柬埔寨案第二波偵結 起訴警所長與律師

涉嫌勾結詐團的寧夏派出所前所長葉育忻。本報資料照片 士林地檢署偵辦「台版柬埔寨」案昨天第二波偵結，檢方查出，綽號「藍道」的主謀杜承哲，買通台北市大同分局寧夏路派出前所長葉育忻，將打詐行動洩密給杜男；詐團律師陳士綱則透露相關偵查內容給杜男，協助杜男勾串共犯與證人，昨天依貪汙、洩密、洗錢等罪起訴八人。

這起震驚社會、不法所得近四億元的台版柬埔寨豬仔案，士檢去年底首波偵結，依私行拘禁致死、遺棄屍體、組織等罪，起訴詐團高層「Ｓ姐」傅榆藺、「茶董」陳樺韋共廿九人。檢方再追出幕後首腦是年僅廿八歲的杜承哲，聲押禁見杜男及黨羽獲准。

起訴指出，杜承哲成立詐欺「水房」，向不特定民眾取得人頭詐戶，配合境外詐團層層洗錢，為避免金融帳戶提供者吞錢，同樣派人「控車」，拘禁帳戶人頭，至少卅二人受害。

葉育忻二○二○年起擔任寧夏路派出所長時，明知杜承哲是詐團主謀，卻收賄上警政資訊系統查找資料，將打詐專案行動透露給杜男，還在所長辦公室內，用公務電腦偽造「士林地方法院交保單」，透過通訊軟體輾轉傳給杜男行使，用來告知境外詐騙配合對象，水房的人都出來了，可以繼續合作。

葉育忻和杜承哲多次相約派出所辦公室、後門停車場見面，交付賄款兩百萬元，另有三萬多顆泰達幣；杜男去年中還送二二○萬元的賓士車給葉男，葉男為掩蓋犯行，找來劉姓女子借名登記，再以一五○萬元將車子賣出，劉女從中朋分六十八萬元；劉女還申請虛擬錢包，代收杜男匯入的虛擬貨幣贓款，再輾轉匯給葉男。

律師陳士綱派事務所其他律師為杜承哲等人辯護，呂姓女共犯落網接受偵訊時，由張姓律師回報呂女偵查內容，陳男通報杜男說「呂女就是認自己的」，讓杜男勾串共犯與證人，躲避檢警查緝；陳男也透過虛擬貨幣錢包收受杜男廿四萬多顆泰達幣，再洗錢轉匯到自己的帳戶。

檢方痛批，警察維護社會治安，備極辛勞，律師依法執行職務，備受社會推崇，不容許極少數害群之馬罔顧法律專業或職務倫理，知法犯法，危害社會治安。在押的杜承哲、葉育忻等人起訴後移審法院，法官裁定杜、葉等六人繼續羈押。