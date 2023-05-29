街頭壓制涉吸毒女子 女警執勤不夠強勢 男警險挨一腳

基隆市3女1男在旅館房內涉嫌吸毒喧鬧，警方獲報到場處理，在房內查扣1包安非他命咖啡包，要將4人帶回調查時，神情恍惚的蔡姓女子口出惡言並動手，被警員壓制上銬。警方偵詢後將全案依違反毒品危害條例罪嫌送辦，蔡女外加涉嫌妨礙公務罪名。

網路流傳一段男、女警員在基隆市信一路麗榮皇冠前人行道，制伏1名年輕女子的影片。女子因拒上警車，被男警摔倒在地，女警拿出手銬上銬時，女子側身用腳猛踢男警的頭，男警閃過，但警帽仍被踢中，歷經一番波折，才將女馬押住車內。

基隆警二分局今天表示，5月26日上午接獲旅館報案，有房客意識不清並喧鬧，妨害安寧。警員到場時，得知3女1男入住，其中男子和1名女子在房內，另2名女子在旅館大廳。

員警在他們投宿的房間內，查獲1包毛重1.6公克的毒品咖啡包，經快篩呈現2級毒品安非他命陽性反應，要將4人帶回派出所詢問時，20多歲蔡姓女子意識不清，除對警員惡言相向，甚至欲出手阻礙員警執勤。警員將蔡女壓制在地並上銬。

警方偵詢後，依違反毒品危害防制條例、社會秩序維護法及妨礙公務罪嫌，將全案移請基隆地方檢察署偵辦。