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接獲群聚吸毒報案兩度錯失緝捕機會 台中兩警員受懲處
台中市議員江和樹上午爆料，指民眾22日凌晨發現在大里區的嘟嘟房大里站停車場有人聚集吸毒，但是報警後，警方巡邏車雖抵達，但沒有任何查緝動作，一群吸毒者先躲了一下，看警方離去，又再次聚集吞雲吐霧，認為警方應該檢討。轄區霧峰警分局經內部調查，晚間聲明兩名巡邏警員確有疏失，各予申誡1次。
霧峰警分局說，將以此為案例，加強員警受、處理案件程序及技巧，並落實與被害人、報案人關懷提問，避免類此案件發生。另外，目前已掌握涉案5男1女及交通工具，正報請檢察官指揮偵辦，將全力查緝相關犯嫌到案。
警分局說，轄區國光派出所2名巡邏員警接獲報案後，雖立即趕往現場，當在現場未發現報案人所指內容時，未進一與報案人電話聯繫確認，僅在停車場外面周邊查看，而未進入停車場內搜尋，欠缺案件敏感度。
當報案人再次進線110報案時，處理員警亦未立即再次前往停車場查看，錯失查緝黃金時間，致遭報案人不滿，訴諸民代及媒體，對警方衍生負面觀感，核有疏失，擬予申誡一次處分。
從江和樹提供影片可看出，有6名年輕人，在停車場內一輛轎車的後車廂上整理粉末，接著低頭以管狀物用鼻子吸食，另也點燃吞雲吐霧。他們在警車抵達時，曾躲在車輛後，等警方離去後，又接著吸毒。
江和樹說，大里區日前才發生毒駕肇事車禍，造成騎機車的賴姓補習班女老師送醫不治，搭她車的10歲陳姓國小男童也左腳骨折，希望警方認真查緝毒品。
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