新住民過母親節 分享親子相處點滴...大聲說出「我愛你」

今天是母親節，移民署北區事務大隊台北市服務站於日前舉辦「新住民家庭教育暨法令宣導課程」，特別邀請來台多年的越南籍范瑞薔薇，分享來台經驗以及親子相處間的點點滴滴，課程中安排學員一同手作康乃馨花束，感謝母親賦予生命並用愛陪伴孩童成長茁壯。

范瑞薔薇今年38歲，台灣藝術大學廣播電視學系學士畢業，活絡於螢光幕前，除了擔任過公視越南語新聞主播，還有中央廣播電台越南語主持人、記者，以及活動主持人。

范瑞薔薇來台發展，事業有成之外，也在台灣找到另一半，成為兩位寶貝女兒的母親，隨著母親節的到來，薔薇身兼新住民的身分，了解各種階段在異國的辛苦，除了語言學習外，也要適應不同的文化差異。

在活動上，范瑞薔薇分享可以透過音樂、繪本、卡通，先讓孩子對母語產生興趣，讓孩子從小對越南語耳濡目染，進而內化成為自己獨有的文化底蘊。

范瑞薔薇表示，職場上雖然忙碌，但她與孩子們的互動充滿著愛與幸福，不管是大女兒還是小女兒，都是心中的寶貝，同時跟學員分享一句在這節日最重要的越南語，不僅對自己的母親說，也要對做為母親的自己說：「Con thương mẹ」，意思是「我愛你」。