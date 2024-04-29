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中山大學「物候調查」20年 嚴冬、暖春促花期加速

中央社／ 高雄29日電

國立中山大學生物科學系助理教授張楊家豪研究生物氣候，監測全球首個地處亞熱帶雨林的福山森林動態樣區逾20年。資料顯示，嚴冬、暖春促花朵生命週期加速，暖冬、寒春則令其放慢腳步。

國立中山大學今天發布新聞稿表示，張楊家豪受農業部林業與自然保育署委託，監測福山森林動態樣區逾20年，協助精準掌握開花情報，資料彌足珍貴。這套模型也有助於繪製台灣追櫻、賞楓地圖。

張楊家豪表示，從2002年夏天起，於鄰近福山植物園的原始森林中，規劃全球首個亞熱帶森林動態樣區，並布放106張種子網，20餘年每週進行1次調查，記錄植物開花、結果的物候週期，是台灣極少數歷時逾20年的物候資料。

張楊家豪指出，研究結果發現，不同季節的氣溫變化對於植物開花時間有不同的影響。如早秋溫度決定了長尾栲花期，長尾栲需歷經2週的週均溫低於19度的冷刺激後，等待4至5個月即含苞待放，反之則使花期延後。

而紅楠需2至3個月的月均溫低於17度、香楠需低於19度，等待2至3個月後即開花，花季落在冬春之交，不同年間開花日期可能差距1月至3月之久。

此外，山龍眼夏可賞花、冬可賞果，每年5至7月開花，花序成串下垂，有特殊的卷旋現象，花期受去年冬溫與今年春溫影響。長葉木薑子5、6月開花，要度過一整季冬天，邁入新春才會熟果。

張楊家豪表示，藉由建立8種物候模式，分析不同氣候因子對於開花時間的影響，證實多數植物花季與過去一年的溫度變化息息相關，春、夏季溫度愈高開花時間提早，秋、冬季的低溫冷刺激開花，暖冬延遲開花時間。

他進一步提到，目前已知溫帶植物受氣溫影響最鉅，熱帶植物則多受日照量影響，熱帶雨林植物則與雨量、日照量相關；而台灣地處熱帶、亞熱帶間，植物物候時間的調控以溫度為主、日照量次之。

中山大學 暖冬 氣溫

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