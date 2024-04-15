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蘇澳漁船捕獲269公斤黑鮪魚 驗明正身全國第一鮪

中央社／ 宜蘭縣15日電
蘇澳區漁會14日上午接獲通知，蘇澳籍漁船「再發668號」捕獲一尾約200公斤活黑鮪魚（圖），預計15日凌晨3時返抵南方澳漁港，若經鑑定符合相關條件，台灣今年第一尾黑鮪魚將由南方澳漁港拔得頭籌。（「再發668號」船主李映潔提供）中央社
蘇澳區漁會14日上午接獲通知，蘇澳籍漁船「再發668號」捕獲一尾約200公斤活黑鮪魚（圖），預計15日凌晨3時返抵南方澳漁港，若經鑑定符合相關條件，台灣今年第一尾黑鮪魚將由南方澳漁港拔得頭籌。（「再發668號」船主李映潔提供）中央社

宜蘭縣蘇澳籍漁船「再發668號」昨天捕獲一尾大黑鮪，今天秤重為269公斤，身長253公分，經當地漁會鑑定符合「蘇澳第一鮪」資格，也是「全國第一鮪」，17日將拍賣。

每年4到7月是宜蘭縣黑鮪魚魚汛期，黑鮪魚營養價值高、肉質鮮美，一向讓喜愛海鮮老饕趨之若鶩。蘇澳鎮南方澳漁港過去一直是台灣黑鮪魚主要產地之一，素有「北蘇澳、南東港」之稱。

「再發668號」漁船船長李家豪，去年摘下「蘇澳第一鮪」殊榮，昨天他帶領6名印尼漁工出海作業，在台灣東北外海的台日經濟協定經濟海域捕獲黑賄，目測有200公斤重，隨即向蘇澳區漁會漁業電台通報，漁船停止作業加速返航，今天清晨返抵南方澳漁港。

蘇澳區漁會表示，「蘇澳第一鮪」認定條件除漁船須是合法登記的蘇澳籍漁船，捕獲的黑鮪魚起鉤時須是活魚，且要重達180公斤以上並最早駛回漁港，缺一不可。經鑑定「再發668號」漁船捕獲的這尾黑鮪魚，相關條件都符合，且比屏東東港早，因此是「全國第一鮪」。

蘇澳區漁會指出，17日上午將在南方澳第三拍賣魚市場拍賣，為今年黑鮪季拉開序幕。

東港 蘇澳 黑鮪魚

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「全國第一鮪」在宜蘭 蘇澳漁船捕獲200公斤黑鮪將驗身

蘇澳漁船捕獲200公斤黑鮪魚 待返港鑑定第一鮪

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