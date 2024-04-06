蘇花預計今晚6時搶通 限小型車先行 大車最快5月底

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台九線大清水隧道下清水橋，因4月3日花蓮規模7.2大地震坍落，造成蘇花交通中斷。蔡英文總統4日指蘇花公路下清水橋搶修最為關鍵，公路局表示，今天晚間6時可望搶通，不過，現階段僅供小型車通行。

由於此次台9線下清水橋毀損嚴重，且沒有替代道路，公路局希望盡快先打通便道，並分為4階段修復工作，第一階段已於3日晚間6時前利用山側舊便道開出人行道，讓受困者脫困；第二階段預計今天晚間6時前搶通先供小客車通行；第三階段預計5月底增設貨櫃便道供大車通行；第四階段預計今年底完成復建。

花蓮縣東部海域4月3日上午7時58分發生規模7.2地震，造成省道公路系統多處落石坍方阻斷，其中又以台9線下清水橋、台8線中橫公路最為嚴重。交通部公路局截至今天上午11時統計，仍有3處預警性封閉路段、4處災阻路段，今天晚間6時預計先搶通台中市和平區台8線中橫便道、花蓮縣台9線下清水橋（僅供小型車通行）、花蓮縣台9丁線和仁路段。

隨著今天鋒面接近台灣，東部地區開始出現明顯雨勢，又餘震頻繁，致使搶災工作逐漸增加難度。公路局表示，目前仍有3處預警性封閉路段，包括宜蘭縣蘇澳鎮至花蓮縣秀林鄉台9線104K至168K（蘇澳至崇德路段）；宜蘭縣蘇澳鎮至花蓮縣秀林鄉台9丁線2K至69K（蘇澳至大清水路段）；花蓮縣秀林鄉台8線110K+200至187K+800（大禹嶺至太魯閣路段）。

4處災阻路段包括台中市和平區台8線臨37便道6K+800至23K中橫便道，5處邊坡坍方全車道封閉阻斷，預計今天晚間6時搶通；花蓮縣秀林鄉台8線170K~172K+300（合流至九曲洞西口路段）共3處滑坡坍方，目前因現場餘震不斷持續性落石待情況穩定再評估搶通時間。

花蓮縣秀林鄉台9線158K+600（下清水橋長度25M）落橋阻斷，目前人員已由山側舊路徒步攀越，預計今天晚間6時搶通，先供小型車通行。花蓮縣秀林鄉台9丁線61K+300 K~61K+700（和仁路段）大片落石，雙向阻斷，預計今天晚間6時搶通。

至於台8線中橫公路因花蓮大地震發生至今仍有多起餘震，導致持續性有落石掉落，尤其合流至九曲洞西口路段共有3處滑坡坍方，仍要待情況穩定再評估搶通時間。

另外基於民生及受困旅客疏離需求下，公路局表示，今天上午10時由養管單位朝巡並排除零星落石後，於上午10時、下午1時及4時開放天祥往西，可經由大禹嶺經台14甲線往南投或由大禹嶺經台7甲線往宜蘭通行，開放車種為乙類大客車以下車種，下午4時放行完成後，執行夜間預警性封閉管制。

公路局提醒，由於地震過後山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，加上鋒面接近，大雨容易導致道路再次中斷，如非必要請勿進入山區道路，並請隨時注意公路兩側設立之公路資訊看板（CMS）所提供最新交通管制、防災資訊。