賀瓏夜夜秀爭議又一樁...念錯原住民候選人名字 本尊怒轟：垃圾節目

脫口秀節目「賀瓏夜夜秀」爭議又一樁。昨晚上傳YouTbue頻道的最新一集「欸！投開票」，將2024山地原住民立委候選人「李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan」名字念錯，引起本人不滿，在個人臉書發文砲轟，節目製作人霍金留言道歉。今早影片已無該片段內容。

原住民族青年陣線成員、2024山地原住民立委候選人「李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan」，昨晚在個人臉書表示，「我不懂你都有要做節目了，就算你要嘲諷我的名字，至少也要先念對吧！」

她表示，來問一下怎麼正確發音真的不難，「果然是垃圾節目、垃圾藝人，從來沒有想要尊重人，才會讓中國人上節目嘲諷身障者與台灣的民主制度，以及想要嘲諷別人的名字，卻連念都不會念，一群垃圾！」

「賀瓏夜夜秀」製作人霍金在該篇文章留言道歉，他表示，引用姓名時有參考影片，「雖有多次練習及找人學習，但未盡與您再次確認名字的發音是否正確，或發音不標準讓您感受不舒服，實屬不敬，在此向您致歉，對不起。相關片段我已請團隊協助修整，感謝」。

節目工作人員在「Thread」發文澄清，賀瓏練名字發音非常多次，還請人找資源試圖學習正確的念法，相信賀瓏並非從來不想尊重人。

「李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan」也在留言區回應表示，節目製作單位請誰找了什麼資源、試圖如何學習？錯的就是錯的、連音節都不對。她在原民會政見發表會上，主持人也都多次正確發言她的名字，都是公開資訊。這麼大的公司，沒有能力找「正確的資源」來源，就請不要做節目。 脫口秀節目「賀瓏夜夜秀」昨晚最新一集「欸！投開票」，將2024山地原住民立委候選人「李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan」名字念錯，引起本人不滿，在個人臉書發文砲轟，節目製作人霍金留言道歉。圖／取自「Savungaz Valincinan」臉書

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