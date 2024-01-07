聯合報一周大事2023/12/31~2024/1/6

「傳燈—星雲大師文化薪傳座談會」暨佛光山文化院台北辦公室啟用典禮，今（5日）在佛光山台北道場登場，這場文化盛事吸引逾三百位宗教與藝文界人士蒞臨，場面歡喜溫馨。文化院院長依空法師表示，佛光山四大宗旨之首就是「以文化弘揚佛法」，雖然大師去年2月5日圓寂，但他對文化的重視、心願不能就此中斷，希望能透過台北辦公室的啟用，積極延續他的志向。

2024-01-05 20:57