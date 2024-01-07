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聯合報一周大事2023/12/31~2024/1/6

聯合報／ 本報訊
日本石川縣能登半島元旦發生規模7.6極淺強震。圖為石川縣輪島市當日街景。美聯社
日本石川縣能登半島元旦發生規模7.6極淺強震。圖為石川縣輪島市當日街景。美聯社

國內

1日：擁有一三六年歷史的台鐵局改制為台鐵公司，蔡英文總統出席揭牌典禮。

4日：教育部拍板校園安全檢查機制將區分為例行抽查、緊急檢查兩樣態，執行緊急抽查時可免除人員陪同，二月上路。

5日：主計總處發布高齡家庭消費者物價指數（ＣＰＩ），二○二三年全體ＣＰＩ年增率百分之二點五，但高齡家庭ＣＰＩ年增率高達百分之二點八。

國外

1日：日本石川縣發生震度七、規模七點六的極淺地震，震源位於該縣能登地方，縣內至少有四十八人因地震罹難。

2日：日本航空客機從日本北海道新千歲機場飛抵東京羽田機場，降落時與一架日本海上保安廳飛機相撞，兩架飛機隨後陷入火海。海保廳飛機五名組員喪生。

5日：北韓從其西岸共發射200多發砲彈，並落入朝鮮半島西部公海（黃海）的海上緩衝區，南韓下令離島延坪島和白翎島的居民緊急避難。

日本 新千歲機場 地震

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