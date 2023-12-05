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台印移工備忘錄洽談中 陳建仁籲勿信10萬移工謠言
台灣擬引進印度移工，但此規劃遭到民團、在野陣營反對，演變成選舉攻防。行政院長陳建仁今天受訪被問及洽簽移工備忘錄的進度，他表示都還在洽談，簽署日期尚未確定；陳也提醒有境外勢力在散布「引進10萬印度移工」的謠言，大家要提高警覺。
陳建仁重申，「引進10萬印度移工的這件事情是一個假消息，大家不要誤信」，勞動部已經多次對外說明。而相關機關也提醒，實際上，這一個謠言是有境外的團體在故意散布，使得國人心裡比較不安，大家絕對要提高警覺，不要輕信任何的謠言。
陳建仁說明，我國和印度之間簽署的這一些案子，實際上還在洽談當中，簽署的日期還沒有確定，一旦確定的時候，政府就會跟國人來加以說明，也會來確實保障台印之間能夠在這方面有更好的合作。
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