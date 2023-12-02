2023退休力論壇／蔡安棋：退休得顧好老本、病本、保本

「打造富足人生，要考慮『退休三本』，也要老本、病本與保本！」在聯合報、元氣網舉辦的「2023退休力論壇-以防萬一，活到一百歲」論壇活動中，中國信託銀行專家團隊協理蔡安棋說，民眾若希望擁有富足退休生活，除了要考慮「退休三本」，更要趁年輕及早規畫、選擇適合投資工具，加上留意詐騙陷阱，才能擁有理想退休生活。

「退休金，到底要準備多少才足夠？建議一定要設定理財目標」蔡安棋分析，每個人的退休生活目標不太一樣，若區分為簡約生活、樂活生活與富裕生活，一個月的退休金需準備8到11萬元不等，除了基本生活開銷，也要將醫療支出、未來10年通膨率等因素納入，這樣退休準備金才會足夠。

談到「老本」的準備，蔡安棋表示，老本是指「要有持續的退休金流」，若要有持續退休金流，就要善用複利財，更要及早啟動相關理財規畫，並運用「一百法則」，打造、堆疊永續退休金流。

所謂「100法則」是指將100扣掉年齡，而這個數字就會投資風險資產的上限比例，舉例來說，假設現在年齡是70歲，100減70就是30，代表投資風險資產比率應不要超過全部資產30%。

在「病本」的規畫上，蔡安棋建議，病本是指要打造「醫療防護網」，可透過醫療保險、長照險等，將頻繁醫療支出、大額醫療開銷等轉嫁到像實支實付險、失能險，或重大疾病、癌症一次性理賠服務等，幫助打造退休醫療防護網。

「保本」策略，蔡安棋建議，像預簽安養信託、意定監護制度等，都是可善加運用。以預簽安養信託來說，民眾可以趁自己還健康、有行動、思考能力時，預先將退休後的金流、醫療與照護規畫放在契約當中，再申請安養信託，安養信託就像財務管家，到時就可以按契約執行相關計畫，且這些條件也是有些彈性，若有特別需求，像想要將部分金錢贈與特定兒孫，或老年想擁有一些旅遊計畫等，也都可以納入契約。

意定監護制度則是可以在意志清楚、健康的時候指定信任的親人、朋友做為失去行為能力時的監護人，如此，就能讓人生所有大小事皆獲得保障。

蔡安棋表示，以中國信託銀行來說，對於高齡長者，該行也推出友善金融、友善分行、友善數位、友善客服等貼心服務，像臨櫃作業關懷服務，臨櫃行員會主動關心高齡客戶交易的動機、目的，若研判有遭詐闢疑慮，就會通報警方到場協助勸說，以減少客戶損失。或像ATM採「簡易大字模式」、推出極簡語音服務等，都讓許多高齡客戶獲得更友善的體驗，接受各項資訊、服務時，也更得心應手。

最後，蔡安棋提醒，年長者應建立自我保護意識，主要要記住四項重點：包括「勿輕信投資話術」、「高報酬通常伴隨高風險」、「印章、存摺不要隨便交給他人」與「空白文件或表單不能隨便簽」，期待所有民眾、年長者都能遠離詐騙，謹慎守護自身財產安全。

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