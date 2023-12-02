2023退休力論壇／朱仲翔醫師：滿足六大心理需求超重要

一位35歲的男性，很早就財務自由，也達到人生目標，因此選擇退休，雖然買了跑車、到處旅遊，還體驗許多好吃、好玩經驗，卻感覺生活很無聊，只好向精神科醫師朱仲翔求助，這位男性說，自己的生活「好無聊，以後可能會無聊而死！」朱仲翔指出，人有六大心理需求，而這名男性有些心理需求未被滿足，所以才出現這樣的困擾。

朱仲翔在聯合報、元氣網舉辦的「2023退休力論壇-以防萬一，活到一百歲」論壇中指出，每個人都有「安全感」、「新鮮感」、「重要性」、「連結感」、「成長」與「貢獻」等六大心理需求，像上述男性經過諮詢後，決定從「貢獻」著手，改造自己的退休生活，這名男性選擇去偏鄉學校服務當地學童，看到當地學童展開燦爛笑容，他的生活又重新活了起來，也就不再無聊、無趣。

另外，還有一名50多歲就退休的男性，因為失眠問題求助朱仲翔，他問診後發現，這名男性因為生活無趣而每天用手機追劇，直到三更半夜，然後睡到自然醒，等到睡醒，已是下午時光，由於作息不正常，自然產生睡眠困擾。朱仲翔醫師研判，這名男性的生活已缺乏「新鮮感」，所以勸他想想：「有沒有年輕時想做，卻一直沒機會做的事情？」後來這名男性決定好好培養興趣，讓生活重新擁有新鮮感與不同樂趣。

朱仲翔也提醒，退休後，一個人若要有安全感，面對生活，就必須要可以預期、可以掌握，而健康是安全感重要基礎，有些長輩認為，「退休就代表老了」，或者因為害怕病痛干擾而不敢嘗試新事物，也因為怕拖累別人而不敢跟團旅行，這些都是因為缺乏安全感導致，如果趁早養成運動習慣、保養身體健康，心裡就會比較有安全感，也比較可以嘗試新事物。

在講座中，朱仲翔希望所有人都可以「了解自己的需求，並找到新方法滿足需求」，且自己的生活，可以自己安排，人生才能重新找到新的定位、方向，退休生活也就可以更加多采多姿、充滿樂趣。

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