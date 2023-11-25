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宏碁研究案抄襲 農業部罰300多萬

聯合報／ 記者彭宣雅／台北報導

桃園市長張善政十五年前主持農委會（現為農業部）委託宏碁研究計畫遭指控侵權。農業部經三次專案小組會議，認定有「實質相似（抄襲）」，須依比率繳回部分計畫經費，且撰寫報告研究人員予以停權；農業部代理部長陳駿季表示，當時與農委會簽約的是宏碁，依法繳回三百多萬元，撰寫報告的研究人員停權一年。

陳駿季表示，這計畫案為三期，廿一篇報告中，有六篇涉嫌不當引用比率過高，經專案小組會議認定有侵權、違反契約，依比例原則精算出需要追回的經費。

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