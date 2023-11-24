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宏碁侵權案有6篇不當引用 農業部：已繳回300多萬罰款、研究員停權一年

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農業部代理部長陳駿季今天表示，宏碁案當時與農委會簽約的是宏碁公司，依法繳回300多萬，撰寫報告的研究人員停權一年，整個案件在今年3月份結案。記者彭宣雅／攝影
農業部代理部長陳駿季今天表示，宏碁案當時與農委會簽約的是宏碁公司，依法繳回300多萬，撰寫報告的研究人員停權一年，整個案件在今年3月份結案。記者彭宣雅／攝影

桃園市長張善政15年前，擔任宏碁公司執行農委會96至98年「農業電子化發展策略分析與規劃」案計畫主持人，在九合一地方選舉前，被質疑不當引用，農委會（現為農業部）經過三次專案小組會議，認定有「實質相似（抄襲）」，須依比例繳回部分計畫經費，且撰寫報告研究人員予以停權；農業部代理部長陳駿季今天表示，當時與農委會簽約的是宏碁公司，宏碁依法繳回300多萬，撰寫報告的研究人員停權一年。

陳駿季今天出席農業部科技司「2023糧好生活科研成果發表會」；他表示，宏碁案是去年開始，一些研究成果涉及不適當引用，當時，農委會內部開了委員會，已經在3月份確定了，這計劃案3年有6篇，涉嫌不當引用比例過高，也發文給宏碁，宏碁也檢視過，在今年3月份也繳交300多萬罰款。

陳駿季說，同時，也針對主要的研究人員，給予停權一年處分，這案子在今年3月份結案。

陳駿季是當時宏碁案、農委會的專案小組召集人；當初宏碁案21篇報告中，有6篇經過7位外部委員的專案小組討論後，認定研究計畫案有侵權、違反契約，依照比例原則精算出需要追回的經費，並且直接發文給宏碁公司追討。

當時，農委會邀請的7位外部委員審查，其中，有3人是法律專家，有行政專家，有對過往服務計畫執行過程了解的人，也有曾經擔任農委會計畫審查委員的專家，以及智財權專家和資訊專家，領域多元。

農委會 農業部 陳駿季 張善政 宏碁

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