陽光行動／每周1班搭車靠運氣 偏鄉民：幸福巴士不幸福

「幸福巴士不幸福！」偏鄉交通資源匱乏，本報記者為此前進「偏鄉中的偏鄉」，直擊台東縣長濱鄉南溪部落交通實況，發現當地每周僅一班幸福巴士，居民被「漏接」，長者要搭車下山只能靠運氣，多數只好用走的。南溪部落，正是偏鄉交通困境的冰山一角，全台有類似情況為數不少，凸顯交通部既有的偏鄉交通措施，緩不濟急。

本報七月曾推出陽光行動專題，點出偏鄉的公共運輸中，無論是幸福巴士、幸福小黃，或開放白牌車經營，居民仍面臨無車可搭困境。該專題引發回響後，本報記者日前特別再深入到南溪部落，第一手觀察當地交通實況。

根據中華民國醫師公會全國聯合會統計，台東縣每平方公里只有零點零九名醫師，在全台墊底，尤其長濱鄉每平方公里更僅零點零二名醫師，資源匱乏的南溪部落因而被認為是「偏鄉中的偏鄉」，居民光下山車程就近一小時，到山下後，前往最近的醫院得再花一小時。

交通部曾宣稱，偏鄉公共運輸涵蓋率已從二○一六年的七成，提升到今年六月的百分之九十一點九。但涵蓋率不等於普及率，以南溪部落為例，雖有幸福巴士，但一周僅一班，當地南溪社區發展協會理事長石清榮感歎說，幸福巴士根本不幸福，「難道長者生病還得挑有車的時間？」且一次只能載九個人。

偏鄉公共運輸困境 製表／周湘芸、周彦妤

不僅如此，當地實際居住民眾約七十人，卻因部落幅員廣大，住家分散在不同山頭，幸福巴士站牌設置處，卻在相對離山下較近的原住民族文化健康站。

居民多半表示，幸福巴士措施「立意良好，但幫助不大。」記者隨機詢問部落長者平時怎麼下山？他們笑中帶著無奈表示：「走路啊！幸運的話，在路上可能會遇到剛好也要下山的車輛可以載一程。」對當地居民來說，要搭車下山似乎要靠碰運氣。

石清榮說，從文健站徒步下山約要一小時，更不用說遇上颳風下雨、高溫炎熱。且長者好不容易下山一趟，多半會順便採買生活用品，上山路途還得拖著採買的物品走上山。

石清榮說，南溪部落居民平均年齡八十歲以上，多數不是長者就是身障者，平常多半由全部落最年輕的他跟志工幫忙載送，但他今年也五十八歲了，這非長久之計，沒政府力量介入，當地交通恐有斷炊的一天。

全台類似的偏鄉部落不在少數。原住民立委伍麗華說，客運觸角難深入部落原鄉，最後一哩路是關鍵，有些地方即便客運可達，但班次極少，無法回應地方民眾時間需求，且因覆蓋率重複，無法申請幸福巴士等服務，加上部落有分散特性，計程車業者因無利可圖也不投入幸福小黃，偏鄉居民還是被漏接。

商品推薦