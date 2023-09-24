聯合報一周大事9/17~ 9/23

文化部支持籌拍的「台灣第一部fine dining紀錄片」，以《品嚐新台灣（Taste Fine Taiwan）》為名，在其所屬的國際影音串流平台Taiwan Plus上架。片中以「亞洲50最佳餐廳」、「米其林指南」等國際餐飲評鑑為主要敘事觀點。以此觀點衡量台灣精緻餐飲文化，似與近日有投資人評論台灣餐飲市場的論調似乎不謀而合：不過就是一場資本遊戲。

2023-09-23 10:00