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聯合報一周大事9/17~ 9/23

聯合報／ 本報訊
進口蛋爭議延燒，農業部長陳吉仲（左）和中央畜產會董事長林聰賢（右）雙雙請辭獲准。本報資料照片
進口蛋爭議延燒，農業部長陳吉仲（左）和中央畜產會董事長林聰賢（右）雙雙請辭獲准。本報資料照片

國內

19日：進口蛋爭議愈演愈烈，農業部長陳吉仲、中央畜產會董事長林聰賢雙雙宣布請辭。

19日：電價審議委員會決議十月至明年三月的電價不調整，維持平均電價每度三．一一五四元，不過百貨公司等八八○家高壓用戶，十月起電價將補漲百分之十五。

22日：屏東明揚國際廠房發生火警、氣爆，造成四消防員殉職，員工三死三失聯，九十八人受傷。

國外

18日：中共中央外辦主任兼中國大陸外長王毅在莫斯科與俄羅斯外長拉夫洛夫會面。針對俄烏戰爭，兩人表示，若不考慮俄國利益、缺少俄方參與，欲解決烏克蘭危機的嘗試將徒勞無功。

19日：美國總統拜登在紐約第七十八屆聯合國大會中發表演說，籲世人支持烏克蘭抗俄，關注氣候變遷問題。

19日：烏克蘭總統澤倫斯基訪問聯合國，促世界堅決反對俄羅斯「種族滅絕」，支持烏克蘭戰勝俄國能讓整個世界獲益。

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