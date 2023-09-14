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放寬申請外籍看護、巴氏量表 蔡總統：完善長照體系

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統。記者余承翰／攝影
蔡英文總統。記者余承翰／攝影

行政院最近拍板放寬聘用外籍看護資格、「3類別」可免用巴式量表及「8+1項」的社會福利津貼調升，蔡英文總統今晚在臉書表示，長照是每個人都會面對的議題，有的人現在可能已經是「照顧者」，未來的某一天，也都可能變成「被照顧者」。也因為深刻體會到照顧者的辛苦，她上任以來，就積極推動長照2.0政策，建立完善的長照體系，正逐步完善社會福利的照顧。

蔡總統說，政府不只逐年提高長照預算，從2016年的50億元，到明年已經有876億元；也持續廣泛設立長照據點，讓長照服務更全面，照顧在台灣每個角落有需要的人。

蔡總統說，長照是陪伴，也會有壓力，如何一步步減輕照顧者的負擔，是在推動長照政策的過程中，不斷思考的事情。尤其是家中有失智、肢體障礙及罕見疾病的家人，經常會有聘僱外籍家庭看護工的需求。目前，需要透過巴氏量表的評估，才可以申請外籍家庭看護工。未來，針對「使用長照照顧服務持續達6個月」、「失智症患者」及「肢體障礙、罕見疾病、呼吸器官或吞嚥機能失去功能」等三大類對象，將可以採取多元認定方式。這項政策預計可以幫助到60萬人，讓外籍家庭看護工的申請聘僱更為簡便。

蔡總統說，另外，在低收入戶、中低收入老人、身心障礙者、弱勢兒童及少年、國民年金及老農津貼等「8+1項」社會福利津貼，政府也已經建立制度化的調整機制，每4年會參照消費者物價指數較前次調整之成長率來做調整。因此，從明年起，「8+1項」的社會福利津貼，預計將會調升7%，讓這些福利津貼，可以持續發揮經濟援助的作用。

蔡總統強調，希望更全面地照顧到每個人、每個家庭。這些年來，政府的各項政策都朝這個目標邁進，包括擴增照顧服務據點，布建「一鄉鎮一住宿式長照機構」及「一學區一日照中心」，也提高入住住宿式長照機構的補助，加上這次的開放多元申請外籍家庭看護工，以及有制度化的社福津貼調整，正逐步完善社會福利的照顧。

蔡總統也拜託大家幫他轉發文章，「這是一則資訊量比較多的貼文，我想要拜託大家幫我轉發，或是在留言處，標記可能需要的親朋好友，讓更多人得到政府的照顧與協助。」

長照 外籍看護 失智症 蔡英文 巴氏量表

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