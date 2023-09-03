徐巧芯批進口巴西蛋「謀財又害命」 食藥署說話了

國民黨台北市議員徐巧芯指控農業部專案進口的「巴西帶殼蛋」氯黴素超標，食用恐致癌。食藥署今發布新聞稿表示，檢驗不合格的蛋品皆在邊境退運或銷毀，並未流入國內市場。專家則指出，氟甲磺氯黴素、氟甲磺氯黴素屬於抗生素，因此禁止使用於蛋雞上。

徐巧芯說，超思進口的蛋抽查檢出氟甲磺氯黴素0.021ppm、氟甲磺氯黴素胺0.008ppm。氯黴素因具骨髓毒性，濃度高時恐引發再生性不良貧血和致血癌的疑慮。

食藥署今發布新聞稿，副署長林金富表示，截至8月31日為止，受理巴西雞蛋共計75批、5455公噸，檢驗75批，1批不合格，檢出動物用藥違規，為氟甲磺氯黴素0.021 ppm、氟甲磺氯黴素胺0.008 ppm，該批83.8公噸不合格雞蛋已禁止進口未流入國內市場，並命進口業者辦理退運或銷毀。

林金富表示，氟甲磺氯黴素、氟甲磺氯黴素胺為抗生素，用於殺菌用途，國內禁止用於蛋雞上，該種抗生素並無致癌風險，但因為蛋雞會持續下蛋，不像肉雞停藥帶代謝後風險較低，因此國內蛋雞的准用藥非常少，管理較為嚴格。

林口長庚臨床毒物科主任顏宗海表示，「氯黴素」過去在醫學上有口服、針劑用途，但現在只有用於眼藥膏上，因醫界注意到氯黴素會引起過敏反應，過量可能會有骨髓毒性、再生性不良貧血，增加血癌風險，因此氯黴素藥品在臨床上已不再使用。

顏宗海表示，氟甲磺氯黴素、氟甲磺氯黴素都是「氯黴素」的衍生物，安全性較高，但同樣屬於抗生素，因此都禁止使用於蛋雞上。

此外，林金富說，為維護市售雞蛋產品衛生安全，食藥署聯合地方政府衛生局針對生鮮雞蛋執行抽驗，檢驗動物用藥及農藥殘留，今年1至8月抽驗市售雞蛋共269件檢驗動物用藥，僅2件國產雞蛋不合格，合格率99.3%。另203件檢驗農藥殘留，檢驗結果均合格，合格率100%。