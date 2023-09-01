AI輔助公務員 美日星導入試用

新加坡、日本與美國都有政府機關引入聊天機器人程式ChatGPT，協助公務員寫報告與公文。日本神奈川縣橫須賀市經過一個月試用，以ChatGPT製作公告、總結會議記錄與檢查錯字文法等，有助提高工作效率跟縮短上班時數，六月決定在行政作業加以採用。

儘管調查顯示，約半數工作人員對ChatGPT給出的回應準確性不滿意，橫須賀市政府估計，如繼續使用，一天的工作時數可以縮短至少十分鐘左右。市長上地克明表示，「我們得到了一個出色的工具，將有助降低人工成本，在文書工作引入AI十分重要」。

美國新墨西哥州公共服務部（HSD）跟科技公司合作開發綽號「嬰兒機器人」的自動處理程序。當新生兒誕生時，資訊可藉由人類使用的AI驅動聊天機器人快速註冊，隨後自動移植到州政府資料庫，全程只需大約十分鐘。

新加坡「政府公開資源科技團隊」花了一個月時間，將ChatGPT融入星國大多數公職人員首選文書平台Microsoft Word，讓新加坡的公務員利用ChatGPT，從現有的工具進行研究與起草演講和報告。

該團隊計畫讓九萬名公務員使用ＡＩ服務，並且將在各個機構逐步推出，也跟Azure OpenAI達成協議，確保政府經手的資料保密，微軟與OpenAI將看不到內容。