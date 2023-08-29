才承諾留生路 癌友曝：健保署還在查短期住院

日前有病友反應，衛福部健保署近期嚴查短期住院，下令禁止醫師為使用口服標靶、門診化療的癌友安排住院，病友無法符合商業醫療保險「要住院才能支付」的條件，導致病友中斷治療或被迫轉院，形同斷了癌友治療最後一條生路。事件曝光後，健保署署長石崇良表示將暫緩執行，但昨仍有病友反應，醫師表示因健保署持續要求醫院不得讓癌友短期住院，不便為其安排住院，讓他頓時陷入經濟壓力。

台灣年輕病友協會理事長潘怡伶在臉書粉專貼出這位病友的求救訊息。病友表示，「醫生跟我講現在不能用至院來進行治療，我跟他說昨天有看到新聞不是暫緩這項措施了？但醫師說，健保署說一套做一套，公開說要暫緩此措施，私底下又打電話給醫院說，不能用健保住院進行治療。」自費負擔藥物費用已讓自己壓力沈重，無法住院治療、請領商業保險，經濟困境雪上加霜，「一方面要擔心病情，一方面要擔心錢的來源。」

潘怡伶說，商業保險是許多癌症家庭的最後一根救命稻草，若因非必要性住院宣判而無法理賠，癌症病友除了罹病的痛苦，更無法理解為何「病友為分散風險而買的單卻無法理賠。」現在的醫療環境已過了「理賠充裕的年代」，病友自掏腰包保了商業醫療保險，卻還要擔心生病之後保險能否順利理賠。

潘怡伶是乳癌病友。她表示，當初自己向保險公司申請理賠時，竟得到承辦人員「理賠順利」的祝福。當時認為自己確實已經罹癌，獲得理賠「不是很自然的事嗎？」如今癌友理賠受阻的狀況頻傳，不少病友私訊粉專求助，「才知道商保理賠沒有想像中簡單，條款環環相扣，與醫療環境、健保制度都有相關。」如何讓保單真正幫到須要的病友，讓病友專心治療，「是政府也是大家的功課。」

她也說，感激商保補位的困境受到許多立法委員關注，協會將持續搜集資料與各界溝通找出解方，但「在這之前，能否先給病友一個安心治療的機會？」每天都有人罹癌，必須進行每月動輒數十萬的高價標靶治療，負擔每日都很沈重，快要壓垮癌友家庭。解決商保支付問題，「搶救癌友治療與生存權刻不容緩。」