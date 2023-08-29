才承諾留生路 癌友曝：健保署還在查短期住院
日前有病友反應，衛福部健保署近期嚴查短期住院，下令禁止醫師為使用口服標靶、門診化療的癌友安排住院，病友無法符合商業醫療保險「要住院才能支付」的條件，導致病友中斷治療或被迫轉院，形同斷了癌友治療最後一條生路。事件曝光後，健保署署長石崇良表示將暫緩執行，但昨仍有病友反應，醫師表示因健保署持續要求醫院不得讓癌友短期住院，不便為其安排住院，讓他頓時陷入經濟壓力。
台灣年輕病友協會理事長潘怡伶在臉書粉專貼出這位病友的求救訊息。病友表示，「醫生跟我講現在不能用至院來進行治療，我跟他說昨天有看到新聞不是暫緩這項措施了？但醫師說，健保署說一套做一套，公開說要暫緩此措施，私底下又打電話給醫院說，不能用健保住院進行治療。」自費負擔藥物費用已讓自己壓力沈重，無法住院治療、請領商業保險，經濟困境雪上加霜，「一方面要擔心病情，一方面要擔心錢的來源。」
潘怡伶說，商業保險是許多癌症家庭的最後一根救命稻草，若因非必要性住院宣判而無法理賠，癌症病友除了罹病的痛苦，更無法理解為何「病友為分散風險而買的單卻無法理賠。」現在的醫療環境已過了「理賠充裕的年代」，病友自掏腰包保了商業醫療保險，卻還要擔心生病之後保險能否順利理賠。
潘怡伶是乳癌病友。她表示，當初自己向保險公司申請理賠時，竟得到承辦人員「理賠順利」的祝福。當時認為自己確實已經罹癌，獲得理賠「不是很自然的事嗎？」如今癌友理賠受阻的狀況頻傳，不少病友私訊粉專求助，「才知道商保理賠沒有想像中簡單，條款環環相扣，與醫療環境、健保制度都有相關。」如何讓保單真正幫到須要的病友，讓病友專心治療，「是政府也是大家的功課。」
她也說，感激商保補位的困境受到許多立法委員關注，協會將持續搜集資料與各界溝通找出解方，但「在這之前，能否先給病友一個安心治療的機會？」每天都有人罹癌，必須進行每月動輒數十萬的高價標靶治療，負擔每日都很沈重，快要壓垮癌友家庭。解決商保支付問題，「搶救癌友治療與生存權刻不容緩。」
「我們要的不是責難，而是病人用藥的權益。」潘怡伶強調，癌友商保路斷這件事，病人、健保、醫院、保險公司各有立場，「這不是誰有錯，大家各司其職，在不合宜的制度中苦苦求生。」好的制度不該遺漏任何一方的權益，無論年長或年輕，每個人都會生病，有好的政策才能確保制度能幫到每個人。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言