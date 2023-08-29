快訊

民眾黨「美女刺客」IG表態：不選立委了 網軍請去搞別人

強吻女球員還堅決不認錯，西班牙足協主席被停職調查

從南投賣進54國 哈根達斯、全美好市多、迪士尼都要吃台灣麻糬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

才承諾留生路 癌友曝：健保署還在查短期住院

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台灣年輕病友協會理事長潘怡伶呼籲，在商保、健保制度完整檢討前，應留給病友一條生路。本報資料照片
台灣年輕病友協會理事長潘怡伶呼籲，在商保、健保制度完整檢討前，應留給病友一條生路。本報資料照片

日前有病友反應，衛福部健保署近期嚴查短期住院，下令禁止醫師為使用口服標靶、門診化療的癌友安排住院，病友無法符合商業醫療保險「要住院才能支付」的條件，導致病友中斷治療或被迫轉院，形同斷了癌友治療最後一條生路。事件曝光後，健保署署長石崇良表示將暫緩執行，但昨仍有病友反應，醫師表示因健保署持續要求醫院不得讓癌友短期住院，不便為其安排住院，讓他頓時陷入經濟壓力。

台灣年輕病友協會理事長潘怡伶在臉書粉專貼出這位病友的求救訊息。病友表示，「醫生跟我講現在不能用至院來進行治療，我跟他說昨天有看到新聞不是暫緩這項措施了？但醫師說，健保署說一套做一套，公開說要暫緩此措施，私底下又打電話給醫院說，不能用健保住院進行治療。」自費負擔藥物費用已讓自己壓力沈重，無法住院治療、請領商業保險，經濟困境雪上加霜，「一方面要擔心病情，一方面要擔心錢的來源。」

潘怡伶說，商業保險是許多癌症家庭的最後一根救命稻草，若因非必要性住院宣判而無法理賠，癌症病友除了罹病的痛苦，更無法理解為何「病友為分散風險而買的單卻無法理賠。」現在的醫療環境已過了「理賠充裕的年代」，病友自掏腰包保了商業醫療保險，卻還要擔心生病之後保險能否順利理賠。

潘怡伶是乳癌病友。她表示，當初自己向保險公司申請理賠時，竟得到承辦人員「理賠順利」的祝福。當時認為自己確實已經罹癌，獲得理賠「不是很自然的事嗎？」如今癌友理賠受阻的狀況頻傳，不少病友私訊粉專求助，「才知道商保理賠沒有想像中簡單，條款環環相扣，與醫療環境、健保制度都有相關。」如何讓保單真正幫到須要的病友，讓病友專心治療，「是政府也是大家的功課。」

她也說，感激商保補位的困境受到許多立法委員關注，協會將持續搜集資料與各界溝通找出解方，但「在這之前，能否先給病友一個安心治療的機會？」每天都有人罹癌，必須進行每月動輒數十萬的高價標靶治療，負擔每日都很沈重，快要壓垮癌友家庭。解決商保支付問題，「搶救癌友治療與生存權刻不容緩。」

「我們要的不是責難，而是病人用藥的權益。」潘怡伶強調，癌友商保路斷這件事，病人、健保、醫院、保險公司各有立場，「這不是誰有錯，大家各司其職，在不合宜的制度中苦苦求生。」好的制度不該遺漏任何一方的權益，無論年長或年輕，每個人都會生病，有好的政策才能確保制度能幫到每個人。

衛福部健保署署長石崇良表示將暫緩核刪短期住院，但昨仍有病友反應，醫師表示因健保署持續要求醫院不得讓癌友短期住院，不便為其安排住院，讓他頓時陷入經濟壓力。圖／取自臉書「米娜哈哈記事本」
衛福部健保署署長石崇良表示將暫緩核刪短期住院，但昨仍有病友反應，醫師表示因健保署持續要求醫院不得讓癌友短期住院，不便為其安排住院，讓他頓時陷入經濟壓力。圖／取自臉書「米娜哈哈記事本」

健保 保險 醫師

延伸閱讀

BTC會議登場 首發新藥定義擬擴大

救救癌友吧！ 病友團體籲落實「癌症新藥多元支持基金」

基層醫憂S2健保點值跌至0.8元 石崇良允諾公會一定會補

侯友宜痛心癌友因病而貧 病友團體：賴柯有聽到病人呼喊？

相關新聞

明開學就放颱風假？氣象局：最快下午2點半發布陸警

•氣象局簡任技正伍婉華上午表示，蘇拉颱風往西北再往北北西前進，周三、周四最靠近台灣，今晚暴風圈會接近台灣近海。東半部、恆春半島首當其衝，今晚到明天南部、北部短暫陣雨；周四東半部、南部整天下雨，其他各地短暫陣雨。 至於明天開學有機會放颱風假嗎？氣象局預報員趙竑指出，導引氣流不明顯，蘇拉目前路徑南修且偏西，速度變慢，預估最快中午過後到傍晚可能發布陸上警報，可能時間點為下午2點半及5點半，警戒區包括恆春半島與蘭嶼。至於台南以南或花東、綠島等地，要視颱風路徑而定。會不會放颱風假，則由縣市政府決定。

才承諾留生路 癌友曝：健保署還在查短期住院

日前有病友反應，衛福部健保署近期嚴查短期住院，下令禁止醫師為使用口服標靶、門診化療的癌友安排住院，病友無法符合商業醫療保...

照片看歷史／1954年新莊後村圳210周年改修工程落成 嚴家淦啟動閘門

1954年8月29日，新莊區10餘萬農民以勸欣鼓舞之情，慶祝後村圳創立210周年紀念，暨改修工程圓滿落成，當時的省府主席嚴家淦、經濟部長尹仲容、農復會主委蔣夢麟、水利組長史道美、水利司長鄧祥雲、水利局長章錫綬等、省府秘書長謝東閔、台大教授金城、省文獻會主委黃純青，台北縣長戴德發、議長謝文程等各級首長與各界來賓5百餘人，均蒞臨參與此一盛典。...

王國材證實 程家平接任氣象署長、楊正君升任鐵道局長

交通部長王國材今晚證實，行政院派令已下來，9月15日起，程家平接任氣象署長；楊正君接任鐵道局長，現任鐵道局長伍勝園退休。

基層公務員工作挑戰大 公所為留人 用「輪當」主秘「洗職」

中央機關狂吸地方政府人才，暴露官職等不相當現況，基層鄉鎮市公所更是哀哀叫，公務員最高的職等僅主任秘書9職等，課長輪流當主...

航空業減碳多管齊下 桃園機場：深化夥伴合作、關注新興科技

隨著疫情穩定解封，觀光旅遊需求旺盛，航空產業除迎接景氣回溫，也積極啟動淨零升級策略，以符合2050年淨零轉型國家目標。交通部民用航空局林國顯局長、桃園機場公司總經理范孝倫於《今周刊》第六屆「台灣大未來

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦