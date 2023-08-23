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「護航開發 自廢武功」 環團：環保部門讓環評倒退30年
國人原本期待環境影響評估制度是為環境品質把關的利器，但近年來的重大開發案都無往不利，鮮少在環評卡關，環團批評，尤其為了增加天然氣發電的第三、第四天然氣接收站，先後拿環境敏感的藻礁和國際商港基隆港開刀，光電案場除了農田、濕地，也爬上丘陵、山坡，連珍稀的石虎棲地也被光電板占領，全因環評自廢武功。
珍愛藻礁公投發起人潘忠政說，民進黨完全執政後，守護大潭藻礁、大潭海域生態的理念均不復存在，蔡英文總統當年提字「藻礁永存」，卻為了蓋三接，環評連千年藻礁都不要，何等諷刺。
守護外木山行動小組召集人王醒之表示，環保部門護航開發且讓環評機制倒退三十年，呼籲新任環境部長薛富盛別讓環境部「新瓶裝舊酒」，要站穩保育環境的立場保護台灣海岸生態、保護基隆港營運，也期待新任環評委員能用客觀、合法、專業的態度面對四接開發案，並捍衛環評制度中民眾參與的精神，讓環境部「升格」名副其實。
環保署前副署長詹順貴期許環評要開大門、走大路，這也是環境部首要面對的燙手山芋。台灣石虎保育學會常務理事李景泓表示，目前設光電場不必做環評，真的就是政府「自廢武功」。
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