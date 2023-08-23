減碳不夠力 碳費延一年收費

環保署昨掛牌升格環境部，首任部長薛富盛表示，要貫徹推動二○五○淨零路徑，至於企業關注的碳費，與社會對話，希望有一個讓大家都可以接受的價格。不過，原定明年開徵碳費，環境部昨證實仍在明年開徵，但會延後一年收費。

氣候變遷署長蔡玲儀指出，先前規畫的期程是明年上半年由碳費審議委員會決定碳定價，下半年開徵，經與產業界充分溝通，認為要向企業排碳大戶計算排碳量、收碳費，必須有明確的基準時間點，基於法律不能溯及既往，因此等明年初決議碳定價後，將以二○二四年碳盤查量為碳費開徵的計算基礎，從二○二五年開始收費，如此能接軌二○二六年上路的歐盟碳邊境稅。

她表示，碳費徵收對象仍以年碳排量二點五萬噸以上、約五百家的製造業及電力業為主，相關子法仍照原訂期程預告，由部長決定施行日期；尚未預告的部分如碳權交易辦法，預計十一月預告、年底公告；自主減量計畫、碳費徵收辦法及碳費委員會設置要點草案等，力拚今年底前預告、明年第一季公告實施。

台灣環境規畫協會理事長趙家緯表示，理解徵收碳費有一定的行政程序，若依之前環保署期程，明年上半年決定碳定價，下半年即刻開徵，企業沒心理準備，也會認為政府只是想收錢了事，延後一年開徵可提前評估，才不會恐慌。

綠色和平呼籲環境部應加速碳定價期程，盡快公布碳費相關子法，並確實規畫總量管制標準、公正的碳權與碳抵換機制，避免碳交易制度成為企業「漂綠」工具。

不過，面對我國三階段國家減碳目標，減碳不力、頻頻跳票恐在所難免。中華經濟研究院綠色經濟研究中心助理研究員陳中舜表示，如果政府不用核能，國際估算二○三○年的減碳目標，屆時的電力排放係數應該介於每度電○點一至○點二公斤，但台灣不管怎麼算，屆時都會落在○點三至○點四公斤，離國際標準相當遙遠。而我國首期減碳計畫減碳百分之二目標已跳票，下一期目標是二○二五年減碳百分之十，以用電成長來看，外界也悲觀以對。

今年是已故導演齊柏林拍攝「看見台灣」紀錄片十周年，適逢環境部成立，環團認為以往環保署面對氣候變遷調適、環評、淨零排放等態度不夠積極，連處理廢棄物也不及格，首任部長薛富盛要拿出魄力和作為改善。