垃圾危機／事業廢棄物之亂 釀國土災難

環境部昨掛牌成立，原環保署擴編組織、不少人升官，但回望台灣宛如「垃圾島」，環境千瘡百孔。這幾年政府宣稱大力招商、吸引台商回台投資，也老愛把「超前部署」掛在嘴邊，但全台事業廢棄物數量一路增加，現有焚化爐處理量能不足，處理費暴增三到十倍，不僅企業吃不消，全台的溪邊、海邊、農地、魚塭甚至閒置廠房，都成了事廢亂倒溫床，催生非法集團亂倒牟利。

議員批台南 如垃圾之都

台南市議員林燕祝日前披露，台南列管一六二場非法棄置場，簡直成了「垃圾之都」，目前被倒的有害事業廢棄物約四三三一噸，清除要花約二億六千萬元，但行為人多已脫產，政府求償無門。她說，這是抓到的，沒抓到的有多少？

台南檢調曾破獲一起長期混合北部、中部各種事廢送到台南非法掩埋個案，日前又在嘉義交界急水溪橋旁，遭棄置醫療廢棄物在內的大量事廢，顯示問題惡化。苗栗縣今年到七月共發生卅一件事廢亂倒事件，統計約二千五百噸被亂倒，其中還包括有毒鎘汙泥，明顯來自工廠。

「一切都是因為錢！」苗栗某廢棄物清運業者說，一般事廢進掩埋場或焚化廠以公斤論價，單價二點五元，一輛三點五噸小貨車就要八、九千元，大型工地廢棄物更可觀，「如果亂倒得逞，就全部賺到」。

彰化縣上半年告發違法傾倒的土石方廿八件，七成來自中台灣等縣市，最遠來自新北。環保局長江培根說，沿海空曠地區最容易淪為濫倒樂園，其次在溪邊、農地、魚塭也是亂倒熱點，近來連閒置廠房也查獲被堆滿事廢。

彰化縣廢棄物處理公會總幹事楊銘和說，亂倒主因是合法處理管道不夠，早就向政府反映，但環境部把事廢推給各目的事業主管機關，衍生如今偷倒亂象。環境部表示，已逐步建置、啟用事廢專燒爐，並推動可燃廢棄資源燃料化，協助去化事廢。

農地上堆廢土 二層樓高

台南社大環境行動小組長期追蹤農地遭偷倒廢棄物，有魚塭幾乎完全被營建廢棄物填平，回填混雜磚瓦、碎玻璃、鋼筋、鐵條等，非法流竄的營建廢土把農地廢土堆成一、二層樓高，不少是「北廢南運」，農地淪為無辜犧牲品。從營建署的衛星監測國土數據來看，台南也是近年被傾倒事廢的重災區。

「問題在於環境部對廢棄物沒有總量管制和溯源機制」，行動小組副研究員林政翰表示，近年各地頻繁出現事廢亂倒，是只顧經濟、沒有廢棄物處理配套的惡果，去化不了的事廢量這幾年來成長三倍以上，檢方每年偵辦亂倒事廢案件，也從五年前七百多件暴增至一千四百多件，「如果事廢沒地方去，為何還一直核發工廠執照和建照？」

林政翰指出，因供需失衡，處理一般事廢，一噸從三到五千元飆到三萬元，有害事廢更誇張，已漲到五萬元，難怪有人敢鋌而走險，非法牟取暴利。