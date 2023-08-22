環境部揭牌成立 各環團寄予厚望

「透過環境部，要增加減碳力道、加強廢物循環與學術研究！」總統蔡英文、行政院長陳建仁22日親赴新成立的環境部揭牌，蔡總統說，環境部未來要協助政府進行溫室氣體減量與碳權交易問題，他相信過往號稱「鋼鐵校長」的新部長薛富盛足能擔此重任。環團則呼籲環保署擴大減塑目標，協助企業淨零轉型。

優先處理氣候變遷

現場有國發會主委龔明鑫、政務委員林萬億、鄧振中、民進黨立委蘇巧慧與邱泰源等人出席，還有多位歷任環保署長都到場致意。蔡總統表示，盼透過組織改造提升特定領域治理能力，特別將環境部升格，並邀請薛富勝擔任部長，就是看中他擔任中興大學校長期間的減碳努力，「是個有行動力的科學家，」蔡總統說。

蔡總統提出希望環境部能完成3大任務，包括氣候變遷署統籌溫室氣體減量、碳權交易等議題，還有資源循環署要擴張污染防治量能，加上新成立的研究單位「環境研究所」將與國科會合作，進行更多氣候研究，她也感謝歷任署長的努力，制定《環境基本法》與《溫室氣體管制法》與《氣候變遷因應法》等環境法律。

加強學術合作

陳建仁則感謝前行政院長蘇貞昌與前署長張子敬，在升格中扮演非常重要的角色，他希望未來環境部能加速推動碳定價機制、推動《資源循環促進法》修法，過去環保署努力改善河川汙染，還有鼓勵民眾汰換老舊車輛，未來更要加強跨部會合作，讓台灣有更永續的環境。

環境部長薛富盛致詞時說，未來環境轉型的過程要擴大與社會、公民團體與環保團體的對話，處理氣候變遷、化學汙染與環境管理等議題，還要推動全民環境教育，與國內學術機構緊密結合，提升環境治理效能。

淨零轉型 擴大減塑

對於環境部成立，許多環團都表達訴求。綠色公民行動聯盟、環境權保障基金會等環團指出，目前僅有7%上市櫃公司承諾淨零，多數企業仍在觀望是否要開始積極減碳，希望政府在《淨零12項關鍵戰略》應新增產業轉型的整體戰略，且公開說明6大耗能產業的階段性減量目標。

台灣環境資訊協會、荒野保護協會則指出，台灣2030年塑膠袋、飲料杯、塑膠吸管、免洗餐具的禁用目標仍缺乏路徑圖，且環保署提出減量13.8萬噸塑膠的目標太低，還有台灣廢棄物產生總量連年成長，生活垃圾在近2年突破千萬公噸，若不從源頭減少生產廢棄物，並設定廢棄物總量管制機制，將無法遏止廢棄物成長。

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