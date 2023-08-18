過去糾葛只能Let it go！BNT三度延宕總算來了 莊人祥提3大重點
BNT來台談合作！衛福部疾管署長莊人祥表示，此次討論有三大重點，包含今年疫苗是否繼續採購，會中有跟BNT表達仍有和莫德納說1427萬的合約量。
BNT首席商務長Sean Marett、法務總監Amy Lynn Greenstei等人來台與衛福部討論合作事宜，本次討論歷經三度延期，雙方人馬總算會面。今日下午約兩點開始討論至下午四點多，歷時約兩小時，會議由衛福部次長周志浩主持，醫事司、疾管署、食品藥物管理署、國民健康署及國家衛生研究院均派員與會。
莊人祥表示，重點有三大項與談重點，首先是BNT針對XBB.1.5的新冠疫苗這款秋冬最新疫苗的發展，及癌症治療藥物的研發及創新的狀況。他說，本次來訪主要為尋求合作及法規意見交流。
第二為今年新冠疫苗是否採購，莊人祥說，雙方有討論台灣疫情狀況、新冠疫苗存量，以及仍與莫德納有1427萬的合約量。
莊人祥表示，第三是則是BNT分享mRNA平台及其他癌症新藥的研發進度；雙方也討論台灣申請疫苗及藥品的臨床試驗與查驗登記的法規。國衛院亦介紹台灣癌症臨床研究合作組織TCOG平台，我國具有優質友善的臨床試驗環境、審查效能及執行品質。
莊人祥表示，目前疫苗量充足是否會繼續採購還要看狀況，未來XBB.1.5可思考是否拿藥證走自費市場。若是施打量踴躍，將會思考是否向BNT或是莫德納購買。
另外，由於衛福部與BNT首次面對面開會卻歷經三度延期，莊人祥轉述，BNT也表達歉意一直延期。他也說，此次討論只有討論未來合作並沒有討論過往BNT毀約一事，此事就「Let it go」。
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