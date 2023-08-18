快訊

終於敲定！郭台銘將出席820大遊行 侯友宜、柯文哲也到場

好市多又出包！這款大蒜調味粉檢出殘留農藥

景氣近八年最慘！主計總處下修GDP至1.61%

過去糾葛只能Let it go！BNT三度延宕總算來了 莊人祥提3大重點

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署長莊人祥。記者李青縈／攝影
疾管署長莊人祥。記者李青縈／攝影

BNT來台談合作！衛福部疾管署長莊人祥表示，此次討論有三大重點，包含今年疫苗是否繼續採購，會中有跟BNT表達仍有和莫德納說1427萬的合約量。

BNT首席商務長Sean Marett、法務總監Amy Lynn Greenstei等人來台與衛福部討論合作事宜，本次討論歷經三度延期，雙方人馬總算會面。今日下午約兩點開始討論至下午四點多，歷時約兩小時，會議由衛福部次長周志浩主持，醫事司、疾管署、食品藥物管理署、國民健康署及國家衛生研究院均派員與會。

莊人祥表示，重點有三大項與談重點，首先是BNT針對XBB.1.5的新冠疫苗這款秋冬最新疫苗的發展，及癌症治療藥物的研發及創新的狀況。他說，本次來訪主要為尋求合作及法規意見交流。

第二為今年新冠疫苗是否採購，莊人祥說，雙方有討論台灣疫情狀況、新冠疫苗存量，以及仍與莫德納有1427萬的合約量。

莊人祥表示，第三是則是BNT分享mRNA平台及其他癌症新藥的研發進度；雙方也討論台灣申請疫苗及藥品的臨床試驗與查驗登記的法規。國衛院亦介紹台灣癌症臨床研究合作組織TCOG平台，我國具有優質友善的臨床試驗環境、審查效能及執行品質。

莊人祥表示，目前疫苗量充足是否會繼續採購還要看狀況，未來XBB.1.5可思考是否拿藥證走自費市場。若是施打量踴躍，將會思考是否向BNT或是莫德納購買。

另外，由於衛福部與BNT首次面對面開會卻歷經三度延期，莊人祥轉述，BNT也表達歉意一直延期。他也說，此次討論只有討論未來合作並沒有討論過往BNT毀約一事，此事就「Let it go」。

莊人祥 BNT 新冠疫苗 衛福部

延伸閱讀

衛福部與BNT明談未來疫苗合作 王必勝：沒預設立場

美新冠變異株EG.5恐成主流！新疫苗將問世 專家估乏人問津

兩大藥廠腸病毒71型疫苗開學前開打 醫：貨源有限爆搶打潮

台南登革熱升溫 薛瑞元籲颱風前後清除積水容器

相關新聞

「國賓大苑案」處理不周 監察院糾正新北市政府

新北市新店區碧潭旁「國賓大苑」建築物，位於旅館區內卻違規作集合住宅使用，新北市政府環境保護局早於2015年5月舉報，後續...

BNT三度延宕總算來了 莊人祥曝重點 這事只能Let it go

BNT來台談合作！衛福部疾管署長莊人祥表示，此次討論有三大重點，包含今年疫苗是否繼續採購，會中有跟BNT表達仍有和莫德納...

照片看歷史／1959年八七水災後 官方推行節約普度

1959年8月18日，這天是個星期二，也剛好是農曆七月十五中元節大拜拜，該年中南部發生八七水災，政府發起節約救災運動，當時的台北市長黃啟瑞表示，民間拜拜習俗頗多浪費，際此海峽風雲日緊，身居後方的民眾，宜應節約浪費以支援前方保衛國土的將士，特發表告全市市民書，希望全市市民遵照省府頒佈的改善民俗綱要，切實做到中元普度統一舉行和節約的規定，祭品以茶果鮮花為原則，不邀宴，不赴宴，勵行戰時生活。

【專家之眼】從仁愛鄉到夏威夷拉海納市：天災或人禍？

從台灣到夏威夷8483公里，客機直飛要15個小時以上。兩地相隔近萬里，但今年8月上旬，左邊的台灣發生水災土石流，右邊的夏...

抗疫有功 張上淳獲頒三等景星勳章

行政院長陳建仁今天代表總統蔡英文頒授國立台灣大學副校長張上淳「三等景星勳章」，表彰其在COVID-19（2019冠狀病毒...

社會光明面報導 聯合報報獲2大獎

「一一二年社會光明面新聞報導獎」得獎名單昨揭曉，聯合報囊括平面新聞類特優及佳作兩項大獎，預計九月一日記者節頒獎。報導獎由...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦