聯合報一周大事8/6~8/12

網名「北西伯利亞孤軍」；暱稱「北軍」的曾懷樓，不僅僅是Mini車界赫赫有名的達人，更是生存遊戲BB槍的瘋狂愛好者，收藏了近120支電動及瓦斯動力的長短槍，外觀及材質皆為相當考究的「收藏級」精品。 一到「北軍」曾懷樓的祕密基地，看到裡面密密麻麻射擊BB彈的各式長短槍，畫面十分震撼，宛如一座軍火庫，從學生時代開始玩生存遊戲，一晃眼30幾年過去，持續不斷的汰舊換新收藏，成就了這批收藏。

2023-08-12 10:00