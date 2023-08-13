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聯合報一周大事8/6~8/12

聯合報／ 本報訊
台灣碳權交易所7日揭牌。記者劉學聖／攝影
台灣碳權交易所7日揭牌。記者劉學聖／攝影

國內

7日：台灣碳權交易所揭牌，碳交所董事長林修銘表示，明年第一季環保署的碳費徵收標準出來，就會開放國內碳權交易。

9日：時隔十二年，我國再現福氏內格里阿米巴腦膜腦炎死亡病例。北部一名卅多歲女性因阿米巴原蟲入侵鼻腔，引發腦膜腦炎死亡。

11日：憲法法庭判決，《毒品危害防制條例》規定販賣第一級毒品者，處死刑或無期徒刑，若減刑後仍「情輕法重」違反比例原則，應於兩年內修法。

國外

8日：美國夏威夷茂宜島（Maui）野火，造成至少五十五人罹難，約一千人下落不明，為美國近年來死傷最慘的火災。

9日：厄瓜多即將在廿日舉行總統大選，但其中一位宣示將打擊毒梟和黑幫的總統候選人比亞維森西奧，卻遭槍手刺殺身亡。

9日：美國總統拜登簽署行政命令，禁止美國投資中國大陸的量子運算、半導體和部分人工智慧（AI）領域。

美國 毒品 憲法法庭 拜登 死刑 厄瓜多 環保署 夏威夷

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國內

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網名「北西伯利亞孤軍」；暱稱「北軍」的曾懷樓，不僅僅是Mini車界赫赫有名的達人，更是生存遊戲BB槍的瘋狂愛好者，收藏了近120支電動及瓦斯動力的長短槍，外觀及材質皆為相當考究的「收藏級」精品。 一到「北軍」曾懷樓的祕密基地，看到裡面密密麻麻射擊BB彈的各式長短槍，畫面十分震撼，宛如一座軍火庫，從學生時代開始玩生存遊戲，一晃眼30幾年過去，持續不斷的汰舊換新收藏，成就了這批收藏。

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