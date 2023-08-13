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聯合報一周大事8/6~8/12
國內
7日：台灣碳權交易所揭牌，碳交所董事長林修銘表示，明年第一季環保署的碳費徵收標準出來，就會開放國內碳權交易。
9日：時隔十二年，我國再現福氏內格里阿米巴腦膜腦炎死亡病例。北部一名卅多歲女性因阿米巴原蟲入侵鼻腔，引發腦膜腦炎死亡。
11日：憲法法庭判決，《毒品危害防制條例》規定販賣第一級毒品者，處死刑或無期徒刑，若減刑後仍「情輕法重」違反比例原則，應於兩年內修法。
國外
8日：美國夏威夷茂宜島（Maui）野火，造成至少五十五人罹難，約一千人下落不明，為美國近年來死傷最慘的火災。
9日：厄瓜多即將在廿日舉行總統大選，但其中一位宣示將打擊毒梟和黑幫的總統候選人比亞維森西奧，卻遭槍手刺殺身亡。
9日：美國總統拜登簽署行政命令，禁止美國投資中國大陸的量子運算、半導體和部分人工智慧（AI）領域。
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