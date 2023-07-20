所有權纏訟10年落幕 美法院判決兩蔣日記歸我國史館

故總統蔣介石與蔣經國私人日記在內的十五箱文件，存放在美國史丹福大學近十八年，中華民國政府、蔣家後人與史丹福大學胡佛研究所歷經十年纏訟，所有權終於塵埃落定。美國加州聖荷西聯邦地區法院將所有權判給國史館，「兩蔣日記」原件將重返台灣。

15箱存放在史丹福大學

「舊金山標準報」（The San Francisco Standard）網站十八日報導，這十五箱存放在史丹福大學的檔案包含了兩位蔣故總統的個人日記，以及他們在位期間的演講稿、外交信函跟政治檔案，蔣介石日記從一九一七至一九七二年，蔣經國日記從一九三七至一九七九年。

蔣經國三子蔣孝勇的妻子方智怡二○一五年將文件借給胡佛研究所，並授權提供兩蔣日記副本給有興趣的學者。

胡佛研究所研究員兼「近代中國與台灣」（Modern China and Taiwan）特藏負責人林孝庭表示，這些文件提供了重要外交事務相關的原始材料，包括一九七一年的聯合國中國代表權之戰，也揭示罕見的地緣政治見解，例如蔣中正與甘迺迪和尼克森兩位美國總統往來的信件。

林孝庭說，「這些檔案材料對多位最高領導人的祕辛、他們認為國家應該如何發展，提供了非常豐富的第一手資訊」。

蔣友梅曾主張存放蔣家

蔣方智怡和另外六名蔣家成員後來簽署協議，將文件所有權移轉國史館，但蔣經國長孫女蔣友梅主張日記應該保存在蔣家內，而非交給國史館，使得兩蔣文件所有權的合法性產生疑問。由於主張各不相同，堅稱從未擁有檔案的史丹福大學在二○一三年九月對文件所有權主張者提起民事訴訟。

十五名蔣家成員與中華民國政府經歷十年纏訟，陸續跟國史館和解，轉移文件個人所有權，蔣友梅今年五月成為最後一位達成協議的蔣家成員。位於美國加州聖荷西的聯邦加州北區地方法院最終於十一日解決糾紛與結案。多年來沒有出庭的最後一名被告請求權時效消滅，兩蔣日記在內的文件所有權判給國史館。

國史館計畫出版兩蔣日記

國史館告訴「舊金山標準報」，一旦收到了這批文物，將會出版兩蔣日記，並且讓其他「相關歷史文件」供民眾閱覽。駐舊金山台北經濟文化辦事處透過聲明告訴「舊金山標準報」，「我們很高興得悉這些日記將會回到台灣，我們堅信這些日記供大眾閱覽，將非常有利於更深入了解台灣的歷史」。

胡佛研究所提供文件副本

報導指出，原始文件將被送回台灣，但史丹福大學胡佛研究所將繼續提供文件副本供學者研究。