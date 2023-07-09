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清冠一號不再公費 中醫師：需求降低3至4成

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
陳潮宗表示，清冠一號需自費購買後，臨床觀察有3至4成民眾因為預算考量，放棄清冠一號。報系資料照
陳潮宗表示，清冠一號需自費購買後，臨床觀察有3至4成民眾因為預算考量，放棄清冠一號。報系資料照

清冠一號7月1日起不再公費給付，民眾確診後若想要吃清冠一號，只能自費購買。診所中醫師臨床觀察發現，約有3至4成民眾因預算考量，無法選擇清冠一號治療，且多為第一次確診者。中醫師公會全聯會理事長詹永兆表示，清冠一號自費後，有部分民眾轉看西醫，但整體中醫就醫率仍高於往年。

中醫藥司簡任技正蔡素玲表示，雖然清冠一號不再公費給付，但一般中藥製劑仍有健保給付，民眾如果感染新冠肺炎去就醫，中醫師會依照診斷開立清熱解毒藥方，藥材作用、機轉類似清冠一號，也一樣有健保給付，不影響民眾就醫權益，民眾也不一定都要自費購買清冠一號。

開業中醫師陳潮宗表示，自從清冠一號需自費購買後，民眾因為對清冠一號還是信賴，多會自費購買，但臨床觀察仍有3至4成民眾因為預算考量，放棄清冠一號，改採健保給付的科學中藥，治療新冠肺炎。

陳潮宗表示，清冠一號經過科學實證，是健保科學中藥劑量的兩倍，清冠一號治療在新冠肺炎急性期時投入，一個療程5天，加上後續調養一至兩周；科學中藥最初療程可能就要一至兩周，加上後續調養身體，全部療程視個人體質、病情嚴重程度而有所差異，但整體療程會相差5至7天左右。

詹永兆表示，民眾對於清冠一號自7月1日起得自費都相當清楚，對於清冠一號的需求確實有因此減少一些，但經過中醫師辯證論治的科學中藥，像是魚腥草、板南根等藥方，同樣能夠達到抗病毒的療效。

「確診過一定要來中醫調理。」詹永兆指出，民眾對於確診看中醫已蔚為風氣，尤其喉嚨痛、咳嗽、呼吸不順等，都是中醫領域的強項，愈來愈多民眾會因此看診；確診後「長新冠」症狀，例如腦霧，亦有許多民眾尋求中醫領域的協助。

陳潮宗表示，目前遇到的病患，因為太晚確診而沒辦法公費，都只能自認倒楣，多少有所抱怨。為了民眾的身體健康、公平原則考量，是否考慮讓首次確診的民眾，仍有取得公費清冠一號的機會。

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