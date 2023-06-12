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世界新聞年會／荒川大祐：媒體利用AI要有底線
ＡＩ究竟是新聞業的殺手還是救星，是今年世界新聞媒體年會上關注焦點。日經常務董事荒川大祐接受本報專訪時直言，過去日經的競爭對手是其他商業媒體，但未來情勢將更複雜，媒體競爭者可能會變成ＡＩ公司、數據公司或其他新創產業，「誰都無法預測十年後會發生什麼事。」
生成式ＡＩ在全球掀起浪潮，不只內容產製速度讓新聞業備受挑戰，英國「衛報」記者還曾經被ChatGPT冒名生成假訊息，各媒體都在思考如何搶占先機又不受ＡＩ危害。荒川說，讀者對媒體的期待，是提供值得信賴的內容，為回應讀者期望，新聞媒體使用ＡＩ時須畫定明確界線。
荒川表示，日經和金融時報（ＦＴ）正密集討論如何訂定ＡＩ使用準則。雙方都認為，內容最終還是要由人類撰寫和編輯，這是最基本方針，不只針對第一線記者，從管理與業務角度，企業最終決策也都應由人類完成。
但他強調，若ＡＩ能節省新聞產製時間或資源，或為讀者提供更好服務，「我們非常樂意使用」。例如日經網站有ＡＩ翻譯服務，將文章翻成中、英文，但日經中文網上的重點新聞仍仰賴編輯人工挑選與翻譯，以貼近華文市場需要，「人類驅動仍有其價值」，高品質的內容、深入分析，是媒體在複雜環境中生存的最佳方式。
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