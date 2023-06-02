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世界新聞年／逾80國媒體巨擘 聚焦7大看點

聯合報／ 記者林秀姿／台北報導
世界新聞年會 議程亮點 製表／許珮絨
世界新聞年會 議程亮點 製表／許珮絨

生成式ＡＩ是媒體救星還是殺手？為什麼Ｚ世代刻意不看新聞？台灣、美國正值總統大選開打之際，要如何防堵選舉假新聞？紐約時報總編輯、Google新聞副總裁、讀賣新聞總編輯等，來自八十多個國家的媒體巨擘，將在月底抵達台灣，參加世界新聞媒體年會，彼此交流、並提出他們的因應之道。

世界新聞媒體年會將於六月廿八至卅日在台北登場，連續三天論壇滿是精華，共有七大看點值得關注。開幕首日紐時總編輯Joseph Kahn將跟路透社媒體新聞策略部全球編輯Jane Barrett深度對談，分享接任紐時總編面臨的挑戰和變化，包括新聞室變革、ＡＩ應用、職場文化等。

廣告分潤如何共榮

而在台灣熱議的新科技、媒體議價等問題，包括ＡＩ導入搜尋引擎，加劇Google與網站緊張關係？大型科技平台公司與媒體機構的關係，廣告分潤如何達到共榮？Google新聞副總裁Richard Gingras也將親臨現場與會座談，精彩可期。

台灣地緣政治挑戰

由於該年會暌違十年重返亞洲，亞洲的局勢與觀點更是外媒領袖關注，一場「台灣及鄰國的地緣政治挑戰」邀請了金融時報亞洲編輯Robin Harding主持，南華早報前總編輯王向偉、中研院特聘研究員吳玉山等人座談，討論台灣在地緣政治扮演的關鍵角色，而外媒又如何看待美中台三角關係。

AI是救星或是殺手

論壇三天也有多場與ＡＩ科技相關的討論，首日「生成式ＡＩ是媒體救星還是殺手？」揭櫫ＡＩ的風險與轉機，包括法國巴黎人報Le Parisien董事長、英國BBC主管、瑞典IN/LAB負責人、丹麥、荷蘭等媒體高層，將發表他們的看法與因應之道。

而Web3.0是不是更好的未來，日本讀賣新聞執行董事暨總編輯前木理一郎、香港與美國等外媒高層也將與會分享他們的觀點。

此外，造成讀者真相混淆的假新聞，也是論壇重點，尤其台灣、美國正值總統大選前夕，論壇最後一天「事實、謊言、仇恨及選舉」，將討論各種假訊息動搖媒體價值，包括加拿大、菲律賓等外媒，將分享如何因應氾濫的假訊息、如何看待所謂的認知戰。圍繞著假新聞議題，其中「為危機做準備－媒體如何克服大眾懷疑」座談也備受關注，疫情、食安、極端氣候等風險來襲，媒體如何提升可信度、克服大眾懷疑？外媒將分享危機下如何求真相。

還有一個各領域都在關注的話題：「Ｚ世代」（一九九七─二○一○年出生）。如何吸引Ｚ世代關心時事？

Ｚ世代最愛用的短影音平台TikTok對新聞媒體是威脅還是契機？此次年會邀請了諸多擅長吸引Ｚ世代的新聞媒體公司，包括擁有八千萬讀者的印尼IDN Times、瑞典、英國與美國等媒體，一起探討「閱聽人想要的新聞」，聚焦如何接觸不看新聞的Ｚ世代。

外媒領袖與會 製表／林雨荷
外媒領袖與會 製表／林雨荷

美國 假新聞 假訊息 世界新聞媒體年會 疫情 搜尋引擎 極端氣候 TikTok

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