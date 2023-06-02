世界新聞年／選舉假訊息大戰 衝擊國際政經

外媒領袖與會 製表／林雨荷 假新聞衝擊國際政經、掀起認知戰，已是全球危機。去年菲律賓總統大選期間假消息猖獗，臉書曾移除散布不實訊息的帳號；加拿大政府今年大動作任命專員，調查過去聯邦選舉期間境外勢力介入的手法。加拿大、菲律賓媒體領袖都將在六月底的世界新聞媒體年會上，分享如何因應假訊息危機。

其中「事實、謊言、仇恨及選舉」論壇，將邀請加拿大地球郵報總編輯David Walmsley、菲律賓新聞網站Rappler共同創辦人Glenda M. Gloria，以及法新社、南非等講者探討假新聞如何影響各國內政與選情，媒體與民眾又該如何面對ＡＩ造假的新挑戰。

政大傳播學院教授蘇蘅說，社群媒體在選舉期間早已被「武器化」，生成式ＡＩ如ChatGPT、Midjourney崛起後，能操弄訊息的工具更多且更具殺傷力。接下來台灣、美國總統大選接連登場，各國現在都喜歡打負面選舉，關注與抹黑私領域，但私領域不易查證和追溯爆料來源，給了假訊息操作空間，問題還會再度上演。她也強調，平台商如Google、Meta具備技術，可辨別假帳號與來源不明的訊息，平台責任相當重要。

中正大學傳播學系教授羅世宏說，事實查核中心今年開始陸續收到各種ＡＩ產製的假訊息，例如以深偽技術變造微軟創辦人比爾蓋茲的聲音與嘴型，用假影片擴散不實疫苗訊息；也有美國前總統川普被逮捕等假圖片在社群上瘋傳。ＡＩ產製速度快成本低，查證卻得花許多時間。

此次Google新聞副總裁Richard Gingras將在年會上座談，平台如何防堵假訊息擴散，預期將是各界關注重點。此外，日本讀賣新聞執行董事暨總編輯前木理一郎將在年會上分享日本媒體如何運用Originator Profile技術，幫助用戶識別假新聞與詐騙廣告。