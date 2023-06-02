世界新聞年／AI自動生成報導 顛覆內容產業

世界新聞媒體年會六月底登場，各國新聞媒體領袖將聚焦討論ＡＩ對新聞產業造成的衝擊，據國際期刊聯盟（ＦＩＰＰ）去年公布的「ＡＩ與當今媒體趨勢」報告指出，紐約時報、ＢＢＣ、路透社等國際媒體都已使用ＡＩ自動生成財經股票、氣象、體育賽事等報導，ＡＩ技術的快速發展，會持續加快報導產出速度、節省人力成本，顛覆內容產業的商業模式。

國際媒體應用ＡＩ經驗豐富，此次年會獨家邀請紐約時報總編Joseph Kahn、ＢＢＣ技術預測部門負責人Laura Ellis、路透社媒體新聞策略部全球編輯Jane Barrett等人來台，一窺ＡＩ帶給內容產業的危機與轉機。

政大新聞系助理教授李怡志指出，過往許多繁複瑣碎的工作，如今都能用ＡＩ協助處理，人才生產力將大幅提升。以記者為例，ＡＩ可以整理逐字稿、將新聞轉譯成多種語言、針對特定受眾寫出專屬內容，而記者將擁有更多時間到第一線採訪，寫更多深度報導。

不過，ＡＩ也為內容產業的既有商業模式帶來警示。Google台灣前總經理簡立峰表示，以新聞業為例，過往求快的即時報導會走向凋零，ChatGPT可整理大量網路資訊，讀者不再需要透過搜尋引擎、社群媒體、訂閱電子報讀新聞，新聞或內容網站的讀者、流量將大幅外流，他建議新聞內容朝深度、原創、唯一三個方向發展，否則生成式ＡＩ「對內容產業是致命打擊」。

李怡志進一步指出，ＡＩ衍生的另一個問題是造假變得更容易，網路將充斥更多真假難辨的訊息，使用者很難相信眼前的資訊是真是假，間接導致新聞公信力降低，新聞從業人員社會地位跟著降低，沒人願意投入新聞產業，也沒人願意為高品質新聞付費，「新聞界就會垮掉」。