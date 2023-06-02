聽新聞
test
0:00 / 0:00

世界新聞年／AI自動生成報導 顛覆內容產業

聯合報／ 記者游昊耘／台北報導
AI對新聞媒體帶來的危機與轉機，是世界新聞年會討論焦點。（美聯社）
AI對新聞媒體帶來的危機與轉機，是世界新聞年會討論焦點。（美聯社）

世界新聞媒體年會六月底登場，各國新聞媒體領袖將聚焦討論ＡＩ對新聞產業造成的衝擊，據國際期刊聯盟（ＦＩＰＰ）去年公布的「ＡＩ與當今媒體趨勢」報告指出，紐約時報、ＢＢＣ、路透社等國際媒體都已使用ＡＩ自動生成財經股票、氣象、體育賽事等報導，ＡＩ技術的快速發展，會持續加快報導產出速度、節省人力成本，顛覆內容產業的商業模式。

國際媒體應用ＡＩ經驗豐富，此次年會獨家邀請紐約時報總編Joseph Kahn、ＢＢＣ技術預測部門負責人Laura Ellis、路透社媒體新聞策略部全球編輯Jane Barrett等人來台，一窺ＡＩ帶給內容產業的危機與轉機。

政大新聞系助理教授李怡志指出，過往許多繁複瑣碎的工作，如今都能用ＡＩ協助處理，人才生產力將大幅提升。以記者為例，ＡＩ可以整理逐字稿、將新聞轉譯成多種語言、針對特定受眾寫出專屬內容，而記者將擁有更多時間到第一線採訪，寫更多深度報導。

不過，ＡＩ也為內容產業的既有商業模式帶來警示。Google台灣前總經理簡立峰表示，以新聞業為例，過往求快的即時報導會走向凋零，ChatGPT可整理大量網路資訊，讀者不再需要透過搜尋引擎社群媒體、訂閱電子報讀新聞，新聞或內容網站的讀者、流量將大幅外流，他建議新聞內容朝深度、原創、唯一三個方向發展，否則生成式ＡＩ「對內容產業是致命打擊」。

李怡志進一步指出，ＡＩ衍生的另一個問題是造假變得更容易，網路將充斥更多真假難辨的訊息，使用者很難相信眼前的資訊是真是假，間接導致新聞公信力降低，新聞從業人員社會地位跟著降低，沒人願意投入新聞產業，也沒人願意為高品質新聞付費，「新聞界就會垮掉」。

紐約時報 社群媒體 語言 搜尋引擎 世界新聞媒體年會 ChatGPT

延伸閱讀

縣府全面稽查深基礎開挖工地 520旁新建案明辦說明會

海歸學歷不管用 中國青年面失業潮

開會是你被看見的舞台

聯合國：穿越危險叢林企圖偷渡美國 兒童人數暴增

相關新聞

世界新聞媒體年會6月28日登台 500家媒體參與

暌違十年，世界新聞媒體年會（World News Media Congress）重返亞洲舉辦，而且首度由台灣爭取到主辦權...

世界新聞年／逾80國媒體巨擘 聚焦7大看點

生成式ＡＩ是媒體救星還是殺手？為什麼Ｚ世代刻意不看新聞？台灣、美國正值總統大選開打之際，要如何防堵選舉假新聞？紐約時報總...

軍公教明年加薪4% 約73萬人受惠

行政院昨天核定，明年軍公教員工待遇加薪百分之四，約七十三萬人受惠，年增經費約二百九十八億元；另為強化延攬、留任教研人員，...

藍委：選舉年加薪 是政策買票

高教教研人員自明年起學術加給將調增百分十五，國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，大學教師待遇確實偏低，也許久未調整，導致大學...

世界新聞年／選舉假訊息大戰 衝擊國際政經

假新聞衝擊國際政經、掀起認知戰，已是全球危機。去年菲律賓總統大選期間假消息猖獗，臉書曾移除散布不實訊息的帳號；加拿大政府...

世界新聞年／AI自動生成報導 顛覆內容產業

世界新聞媒體年會六月底登場，各國新聞媒體領袖將聚焦討論ＡＩ對新聞產業造成的衝擊，據國際期刊聯盟（ＦＩＰＰ）去年公布的「Ａ...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦