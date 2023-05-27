礦業法修法三讀／環團：礦業用地 將不再無限開採

礦業法昨終於完成三讀。環團表示，台灣會有七十八個礦場要辦理諮商同意，這些過程需要監督，環團會繼續努力。

地球公民基金會表示，二○一七年三月，經濟部以三點五個月時間，快速核准亞泥新城山礦場展延廿年，當年六月紀錄片「看見台灣」導演齊柏林不幸逝世，引發廿五萬人連署要求礦業改革，近萬人上街遊行訴求修改礦業法，多年來經立委、民團、民眾不斷奔走連署，昨總算三讀通過。

地球公民基金會議題部主任黃靖庭表示，礦業用地重新定義很重要，過去只有地面上「面積」的概念，修法三讀過後，有了往下挖多深的「體積」概念，未來會把採礦高地、產量核定出來，這樣的礦業用地就不是無限制的開採，是有限的概念，這是最重要的轉變。

黃靖庭表示，也因為礦業用地變成有限制的用地，若採礦山林削去了五百公尺後，業者要繼續開採，須重新申請礦業用地，重做環評，並重新取得同意。

黃靖庭也提到，礦業法修正後，沒有做過環評的礦場，如亞洲水泥新城山礦場、宜蘭潤泰礦場都必須補辦環評。

地球公民基金會稱，三讀過後不代表一百分，因未來核定礦業用地的量，可以開採到什麼程度，其核定的依據、範圍都是採行政裁量的，環團將持續追蹤，該辦環評的礦場，環團也會監督。