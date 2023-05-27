公視法修正案三讀／補助無上限 稀釋獨立性

「公共電視法」部分條文修正案昨經立法院三讀通過，把公視每年接受政府捐贈九億元的緊箍咒解除了，政府補助的天花板打開了，未來公視可望獲得更多經費的挹注，但政府補助愈多，代表公視愈依賴政府，公視的獨立性愈低，當出錢的是老大，媒體的走向怎麼可能不受其影響、為其服務？

依「公共電視法」成立的公共電視，定位為公共服務性質的電視台，同為公廣集團的華視及客家電視台，以及原住民電視台都是公共服務性質的電視台，即定位是為公眾服務，符合公共利益，屬於公眾的電視台必須維持其獨立自主性，不受私人利益影響。

這次修法雖然打開了政府捐贈的天花板，但也意謂，政府可藉此加強控制公視的力道，公視設立的公益性更顯降低，公共性恐被稀釋。

公視法修正過程中，爭議不斷，曾有學者提醒各黨勿以政治算計看待或杯葛制度問題，但民進黨執政以來，獨立機關ＮＣＣ喪失其獨立性，針對中天新聞台予以行政追殺，最終致使關台的前例，儘管ＮＣＣ屢訴屢敗，但有如此維護執政黨的ＮＣＣ，再加上一片綠油油的新聞台，民進黨的主場優勢再明顯不過，民進黨踐踏ＮＣＣ獨立機關、追殺異己的不良紀錄，已讓人民對政府失去信心。

媒體之於民主政治，扮演監督角色，依現今之媒體情況，大多電視媒體被質疑傾向特定政黨、陣營，為政府擦脂抹粉的情況嚴重，「檢討在野黨」、「監督在野黨」反倒成為部分媒體的常態，媒體漸漸失去監督和平衡的功能，若連公視也喪失公益性，民眾還能相信什麼資訊才是正確的？

要防止政治黑手介入，讓公共電視台能獨立為公眾發聲，唯有靠全民監督了。