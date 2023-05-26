礦業法三讀通過！刪除「霸王條款」 保障原住民權益

《礦業法》修正案今（26）日經立法院三讀通過，迎來重大變革。本次修法刪除礦採不需地主同意的「霸王條款」，並以《原住民族基本法》第21條為基礎，落實保障原住民權益，且規範相關資訊須透明公開。

礦業法第31、47條被稱為「霸王條款」。依據原條文，當礦業公司的礦權到期前可申請延展，政府原則允許繼續延長礦權，特殊例外才能駁回，駁回後可能還要補償業者的損失；47條是當土地主反對礦業公司徵用土地時，礦業公司只要作出一定的補償依舊可以使用土地。

立法院今三讀通過《礦業法》修正案，刪除「霸王條款」。主管機關應針對主要礦種蘊藏量、產業需求、國際供需等事項，每5年定期檢討提出整體產業政策評估報告並公告。原住民若基於傳統文化、祭儀或自用等非營利目的而採取礦物，免申辦礦業權，相關事項的辦法由主管機關會同中央原住民族主管機關定之。

本次修法亦要求申請設定探礦權者，申請應檢具探礦構想書圖及礦場環境維護計畫，內容包含敘明水土保持、礦場安全措施、礦害預防及主管機關規定的其他事項，也應再敘明申請採取量及經濟效益評估。

特定地域申請設定礦業權者不予核准，例如在環境敏感地區內，依其劃設法令，應徵得該管機關同意而未同意，也明定國家公園區域不得採礦。

申請礦權者應將其文件刊登於指定網站，在礦業申請地的公所、村里辦公室及部落公布欄公開展覽30日，供民眾、團體及機關於刊登或公開展覽期間表達意見後，舉行說明會聽取意見，且通知土地與建築物所有人及使用權人參與。

礦業申請人也應將書面意見及說明會紀錄彙送主管機關，主管機關得邀請專家學者，參與探礦構想書圖、開採構想書圖的審查。在主管機關做成准駁礦業權的決定後，依政府資訊公開法相關規定，主動公開於指定網站。

另外，申請礦業權展限者應檢具礦場關閉計畫。礦業用地位於私有土地者，也應提供土地與建築物所有人及使用權人的同意文件；位於公有土地者，則需提供土地管理機關及他項權利人的同意文件。

業者使用土地，應檢具開採及施工計畫書圖、礦場關閉計畫、主管機關指定的文件，向主管機關申請審查，就其必須使用面積、可開採總量及最終高程予以核定礦業用地。

若礦業用地位於原住民族土地、部落及周邊一定範圍內的公有土地，業者應於礦業用地核定前，依原住民族基本法第21條規定辦理，其同意事項的表決結果未獲通過者，不予核定礦業用地。業者辦理諮商及取得原住民族或部落的同意或參與，及部落應行注意事項的指引，由主管機關會商中央原住民族主管機關公告之。

業者於修正條文施行前，已核定的礦業用地位於原住民族土地、部落及其周邊一定範圍內的公有土地，業者未曾依原住民族基本法第21條規定辦理者，應於修正施行之日起算一年內，依原住民族基本法第21條規定辦理。業者應提出踐行前項規定之原住民族或部落諮商同意或參與方式之相關文件，送主管機關及中央原住民族主管機關備查。若同意事項的表決結果未獲通過，或經主管機關會商中央原住民族主管機關，認有延宕程序情形者，主管機關應令業者停止探採礦工程。

在84年10月20日前已核定的礦業用地，未曾實施環境影響評估且面積大於二公頃者，如最近五年內年平均生產量在5萬公噸以上，或位於保安林或自來水水質水量保護區者，應自修正條文施行日起算三年內，進行環評；最近五年內年平均生產量未達5萬公噸，且非位於保安林或自來水水質水量保護區者，應自修正條文施行之日起算五年內，進行環評。

修正條文施行前核定的礦業用地，已開工的地下礦場未受相關法規停止開採處分者，於修正施行後，有新掘進坑道繼續開採的需求，業者應於修正施行日起算一年內，就所規劃新掘進坑道的土地範圍，依第47條規定申請核定礦業用地。有原住民族基本法第21條、環境影響評估法第5條所定情形，應自主管機關通知之日起算一年內，依規定辦理原住民族或部落諮商同意或參與，或環境影響評估。

此外，主管機關應提撥依第62條規定所收礦產權利金之一部分，作為必要之回饋措施所需經費。回饋措施之內容、計算方式、回饋對象、程序及其他相關事項之辦法，由主管機關定之。

罰則部分，本次修法增訂第78條，包括未依規定實施整復或防災措施者、未依修正條文第65條通知改善或暫行停止探採礦工程者，或未依修正條文第76條第8項，未依第76條第一項第一款辦理環評之書件或審查結論內容辦理者，將處新台幣100萬元以上500萬元以下罰鍰，並得按次處罰。