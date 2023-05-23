氣候風險迫在眉睫 學者籲建整合資料庫

政府應建置資料庫、促金融業提供綠色融資，企業強化淨零政策，三方共面轉型關鍵！副總統賴德23日於論壇致詞表示，台灣無法置身於氣候變遷外，應把握ICT與金融產業優勢，在綠色商機拔得頭籌。台大生物環境工程學系教授童慶斌建議，政府需要跨部會，將氣候變遷影響整合為格式統一的資料庫。

「富邦永續大未來論壇」23日以「面對全球多重危機 臺灣關鍵轉型」為主題，在氣候災變、地緣政治與全球通膨等狀況下，臺灣如何打造淨零轉型之韌性社會。副總統賴清德、行政院副院長鄭文燦、富邦集團董事長蔡明忠都與會致詞，也邀請國內外產、官、學專家發表演講。

9千億助轉型

賴清德致詞表示，一份聯合國報告顯示，台灣在21世紀中後期單日暴雨的天數會增加3到4成；但極端缺乏水資源的狀況也會增加5.5%到12%，意味著「未來很有可能剛忙完抗旱，馬上就要進行防洪工作」。他說，台灣與國際都遇到氣候的挑戰，在確保國人的生活之餘，也善盡地球村的責任。

他說，未來目標包括光電、風電、氫能、儲能與碳捕捉等關鍵戰略技術，盼於在2030年之前提供業界9千億元資金，擴大業界轉型的能量。賴清德強調，氣候變遷雖然是挑戰，但也是機會，因為這就是「綠色商機」，台灣有強韌的ICT產業基礎，加上穩健的金融環境，有機會在產業升級中拔得頭籌。

綠色金融需資料庫

金管會副主委邱淑貞在論壇中表示，國際推動淨零已成為趨勢，承諾淨零的國家已多達128國，但淨零需要進行科學化管理與知識，也必須建立於有系統的資料庫之上。她舉例說，目前已有「氣候相關財務揭露」（TCFD）的架構，需要將氣候變遷、低碳轉型對企業造成影響與風險，進行數據化的處理，並訂定相關策略。

她指出，金管會將透過公私協力的方式提供企業綠色融資，協助進行淨零轉型。邱淑貞強調，金融業協助企業進行綠能轉型，企業評等也會上升，最後對金融業的資產名聲也會有正面影響。金管會會致力整合金融業所需的資料，如規劃整合企業ESG的資料，在授信上更加精準，並優化氣候變遷風險資料庫。

資料格式需要整合

童慶斌表示，面對淨零趨勢，氣候變遷風險資料庫的重要性不可或缺，但資料庫不能只是整合資料，「只是把歷年淹水的資料拿出來，沒有辦法變成對未來環境的影響報告」，所以不僅資料格式需整合，還要與風險管理機制連結起來。

他說，淨零轉型過程中，不同企業面對不同氣候狀況，因應能力有所不同，高耗水企業對缺水的脆弱度比其他企業高，所以企業需要完整且一致氣候變遷的資料，才有辦法評估未來的因應措施。但現行狀況下，對氣候變遷危害的資料都不夠明確，且資料不夠統一，「目前需要跨部會整合的氣候資料庫，不能再進行分工，才能事半功倍。」

企業未能正視風險

KPMG安侯永續發展顧問執行副總理林泉興則指出，分析企業2022年揭露氣候風險衝擊的方式後發現，台灣前100大（N100）企業超過7成都只是用「質化敘述」來說明氣候變遷對企業的衝擊，僅少數透過情境分析或財務量化評估，揭露氣候風險，未能顯示氣候衝擊的急迫性。

他指出，企業目前氣候風險的揭露狀況，仍缺少「氣候風險治理架構」、「董事會層級的責權制度」或「將風險分析結果融入公司策略」等具體應用。林泉興建議，企業應「氣候相關財務揭露」（TCFD）進行內部建置，並強化分析應用的流程，如加入情境與量化的分析。

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