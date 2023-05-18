世界新聞年會 用AI找回年輕族群

ChatGPT在各產業掀起熱議，六月廿八日至卅日在台灣盛大登場的世界新聞媒體年會（World News Media Congress）將聚焦探討新聞室內的ＡＩ科技創新。來台講者之一、瑞典Schibsted集團IN/LAB負責人Agnes Stenbom認為ＡＩ能為新聞產業帶來新機會，她曾在一場演講中表示，透過人類的同理心、跨領域能力，以及對現實的認知和關懷，將能真正發揮ＡＩ的潛力，「ＡＩ風險確實存在，但不應成為人們探索未來機會的阻礙」。

IN/LAB正試圖利用ＡＩ工具提高年輕人閱讀新聞的興趣，他們發現，比起閱讀新聞，該群體更傾向「聽新聞」。對此團隊著手研究文本轉錄語音的功能，並與挪威知名Podcast主持人合作、建立其ＡＩ語音，使朗讀工具更像人聲。此外，他們也發現年輕族群不喜歡閱讀新聞的原因在於篇幅太長、過於耗時，團隊使用ＡＩ工具將長篇新聞摘錄成重點，以四千篇文章為訓練素材，並發布在Snapchat上。

丹麥新創媒體Zetland執行長Tav Klitgaard也將來台參與年會。Zetland使用OpenAI旗下的Whisper技術，建立語音轉錄線上工具Good Tape，能支援三、四十種常見語言，使用者只需將要轉為逐字稿的音檔上傳至Good Tape，選擇語言、輸入電子郵件後即可將音檔轉換為純文字，大幅提升工作效率。

世界新聞媒體年會由世界新聞出版協會（WAN-IFRA）與聯合報系共同主辦，邀請多位國際級媒體領袖共同探討ＡＩ科技為新聞產業帶來的機會與衝擊。講者包含ＢＢＣ技術預測部門、比利時媒體集團、法國《巴黎人報》等歐洲媒體領袖。歡迎各界人士、新聞傳媒從業人員、各大專院校相關系所師生共同參與。