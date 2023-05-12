數位身分證 法院：影響資訊隱私權甚鉅

數位身分證（ｅＩＤ）政策爭議不斷，台灣人權促進會等團體三年前召集五十八位民眾集體提出預防性不作為訴訟，主張戶籍法沒有強制民眾換數位身分證的依據，台北高等行政法院昨以不符要件駁回提告民眾的請求，但法官在判決指出，數位身分證影響人民資訊自主權與隱私權等權益甚鉅。全案可上訴。

提出訴訟的台灣人權促進會與民間司改會聯合聲明對法院判決指出，已達成數項階段性任務，包括行政院宣布暫緩政策、承諾立法及相關修法作業；並強調數位發展應避免淪落為實名制社會的風險，讓渡自主、隱私，不是鞏固民主社會該走的路。是否上訴研究中。

內政部於二○二○年四月公告數位身分證換發計畫，計畫同年十月全民更換為ｅＩＤ。五十八人以戶籍法未賦予主管機關強制人民換發數位身分證的權限，且換發計畫公告後沒有救濟管道，提預防性不作為之訴，請求內政部不得公告身分證紙本舊證失效日期。

台北高等行政法院昨雖判提告民眾敗訴，但在判決中指出，數位身分證是以數位化方式蒐集、儲存、處理及使用個人資料，人民每次使用會產生大量「數位足跡」，是國家對於個人生活私密領域的侵擾，足以監控個人敏感性資訊，置個人於可被詳細剖繪的境地，影響人民資訊自主權及隱私權等權益甚鉅，須法律明確規範。

判決指出，如何確保因數位身分證所蒐集、儲存的個人資料不受濫用或不當洩漏，國家有義務以專法積極規範，建置適當組織與程序性防護機制，內政部依戶籍法授權即以換發計畫強制人民換發數位身分證，違反法律保留原則；不過，由於行政院二○二一年已決議暫緩數位身分證換證作業，五十八人法律上權益沒有受侵害的疑慮，沒有提預防不作為訴訟的急迫必要性。