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首場技職就業博覽會在台南！台積電張淑芬：給孩子不同選擇、讓台灣更好

文／ 張世杰 提供

台灣的技職教育開展新篇章！由台南市政府與台積電慈善基金會攜手合作，舉辦首次為高中職量身打造的「高中職人才就業博覽會」，今天於台南工商鬧熱登場，現場齊聚50家在地企業、提供1600個職缺，助高中職學生探索直接升學以外的另一種可能。

由台南市政府與台積電慈善基金會攜手合作，舉辦首次為高中職量身打造的「高中職人才就業博覽會」，今天於台南工商鬧熱登場。 圖／方冠博 攝影
由台南市政府與台積電慈善基金會攜手合作，舉辦首次為高中職量身打造的「高中職人才就業博覽會」，今天於台南工商鬧熱登場。 圖／方冠博 攝影

有許多知名企業參與，響應「台南高中職人才就業博覽會」，包括：全聯、奇美、台積電等，現場吸引上千位高職學生參與，透過設置職缺諮詢攤位，適性找到職涯方向、順利媒合就業機會。

「透過技職培力的平台，給孩子自信心、一技之長，讓台灣更好。」到場致詞的台積電慈善基金會董事長張淑芬致表示，過去3年一直推動「技職培力計畫」，今天是首次的大型就業博覽會，會選在台南舉行，是因為台南市政府很努力、彼此有默契，也希望藉由這機會，讓孩子看到企業及產業的不同需求。

張淑芬回憶到，曾收到孩子們的來信，順利在畢業後找到工作，這對她是無形中的鼓勵；她也預告，未來還有5場大型就業博覽會，台積電慈善基金會將持續做下去，幫助不同地區的孩子及企業。

「台南高中職人才就業博覽會」今天登場，台積電慈善基金會董事長張淑芬（右一）進行校園巡訪，瞭解技職成果。 圖／方冠博 攝影
「台南高中職人才就業博覽會」今天登場，台積電慈善基金會董事長張淑芬（右一）進行校園巡訪，瞭解技職成果。 圖／方冠博 攝影

一起參與揭幕典禮的台南市長黃偉哲說，今天這場就業博覽會很特別，不僅是為高中職學生量身打造，更向外界傳達一種可能性，高中職畢業後，能先進入職場磨練學習，之後再考慮繼續升學，這模式在國外行之有年。

除了感謝台積電慈善基金會在台南推動公益綠電，指出，今天在博覽會的都是頂尖企業，為什麼會找高中職的畢業生？因為都願意提供給年輕人好的機會，就像台積電慈善基金會的精神，給孩子「適性揚才」，探索未來道路。

由台南市政府與台積電慈善基金會攜手合作，舉辦首次為高中職量身打造的「高中職人才就業博覽會」，今天於台南工商鬧熱登場，現場齊聚50家在地企業、提供1600個職缺。 圖／方冠博 攝影
由台南市政府與台積電慈善基金會攜手合作，舉辦首次為高中職量身打造的「高中職人才就業博覽會」，今天於台南工商鬧熱登場，現場齊聚50家在地企業、提供1600個職缺。 圖／方冠博 攝影

企業對於專業技術人的需求火熱，根據104人力銀行統計，4月歡迎高中職學歷的工作機會達49.7萬個，5年成長34%。

張淑芬領導的台積電慈善基金會，相信每一位孩子不一定擅長唸書，但每一位孩子都有專長技能，早於3年前推動偏鄉「技職培力計畫」，一方面透過技職培訓計畫幫助高職生在地就業，一方面攜手企業提供新人訓練及在職進修機會，至今包括大金、奇美、HappyHair、溪頭福華等，都是企業合作夥伴。

這次的「台南高中職人才就業博覽會」，特別設計5大服務，包括「職涯工作坊」、「親師講座」、「職場體驗」、「履歷健診」，讓想了解高中職畢業後，若選擇直接就業時，可以有哪些職涯發展或疑難雜症解惑。

為開拓高中職對於職涯的想像，台積電慈善基金會攜手地方政府，舉辦高中職就業博覽會，首場從台南為出發，並預告還會在5縣市巡迴舉辦，幫助想要就業的畢業學生找到自己的就業方向、展現志趣；協助企業在用人條件上，找到對的人才，並協力改善就業環境。

台積電慈善基金會攜手地方政府，舉辦高中職就業博覽會，首場從台南為出發，並預告還會在5縣市巡迴舉辦，幫助想要就業的畢業學生找到自己的就業方向。 圖／方冠博 攝影
台積電慈善基金會攜手地方政府，舉辦高中職就業博覽會，首場從台南為出發，並預告還會在5縣市巡迴舉辦，幫助想要就業的畢業學生找到自己的就業方向。 圖／方冠博 攝影

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