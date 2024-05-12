口無遮攔！人妻親媽過世 婆婆竟酸「不愛運動才早死」：沒兒子燒一燒就好

口出惡言真的沒必要！一名女網友抱怨，前陣子媽媽過世，婆婆竟說風涼話「不愛運動才會早死」，哪像自己每天都會活動筋骨、重視健康，更說原PO娘家沒生兒子，也不用辦什麼儀式，「燒一燒就好」，貼文曝光後，也引起網友熱議。

原PO在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》表示，婆婆自以為是長輩，以前就常常像這樣亂說話，但過去都不是什麼大事，她可以左耳進右耳出，這次真的太誇張，「還好老公不是媽寶、瞎子，直接告狀到公公那裡去，結果婆婆被公公唸一頓後，只回一句『啊…我就嘴笨、比較不會講話』，然後就假裝什麼事都沒有」。

原PO表示，看在老公、兒子的份上，她才忍住沒撕破臉，但經過這次，她深深感覺到以後非必要不用見面，「連『媽』這個字我也不會再叫了，我媽已經過世，而妳不配！」

對此，網友紛紛痛批，「惡婆婆死後也像她自己說的隨便燒一燒就好，骨灰倒水溝」、「那不是嘴笨，那叫X掰」、「之前有個巫婆也是叫媳婦不要去祭拜去世的父母，以後媳婦也會照辦，不祭拜她的」、「好難理解媽媽往生被這樣講，還能忍住沒罵爆她，我老公對我再好，我都不會客氣耶，自己的媽自己保護」、「最討厭老人家口無遮攔，嘴X還一副不關她的事的樣子，很想扁一頓消氣」。