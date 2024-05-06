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母胎單身26年工程師「進台積電」秒結婚 學弟驚：老婆很正

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電。 聯合報系資料照／記者吳康瑋攝影
台積電。 聯合報系資料照／記者吳康瑋攝影

一名網友表示，台積電工程師在異性緣這塊似乎很吃香，他認識母胎單身26年的學長，加入台積電後直接找到女友，現在已結婚育有兩子，且老婆非常漂亮。貼文曝光後，也引起底下留言區熱議。

「為什麼正妹的男友都是台積電工程師？」原PO在Dcard發文指出，最近公司來了兩個可愛的學妹，兩人的男友剛好都在台積電上班，「看著她們說到男友時，眼底出現閃閃爍爍的光芒，好像那是天降的王子，很驕傲似的」。

原PO並指出，這件事讓他想起學長，身高168公分、體重88公斤，母胎單身26年，直到加入台積電成為製程整合工程師後，馬上跟裡面的女助理交往、結婚，最後生了兩個可愛的寶寶，「他婚禮的時候我有去，老婆真的好正…。」

貼文曝光後，網友也紛紛表示，「這個世界就是這麼不公平，習慣接受就好了」、「就有點錢呀，其他公司行業要賺到這個錢很難」、「我之前在月子中心工作，很多正妹媽媽的老公都是外表40分的高薪工程師無誤，連身高155公分的工程師，老婆都是正妹」。

不過也有人說，「跟在台積沒關係吧，我身高180、體重70，去年年薪破200萬，也沒正妹貼我啊」、「據我交過的五任和周邊認識的女生，其實她們大部分都覺得工程師講話很無聊，又不會撩女生。現在這個社會，很正的女生不一定賺得比台積少」、「8＋9、富二代的女朋友也很正，一個比一個辣，正妹很多啦，只是輪不到我們」。

Dcard 兩性關係 台積電 單身 工程師 結婚

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