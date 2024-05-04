乞丐趕廟公！她住男友家「穿內褲」坐客廳 被念惱羞：怎讓男友媽搬走？

婚姻中婆媳關係是難解議題之一，但若只是戀愛期間就住進對方家中，恐怕更會惹人非議。有網友搬進男友家，男友媽常對她冷嘲熱諷，還唸她「在家怎麼不穿內衣褲子？」她甚至要求男友請男友媽搬出去。其他網友傻眼痛批「妳搬出去比較快」。

一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她剛搬進男友家時，男友家人對她都還算客氣，如今過了三個月，男友媽卻不斷耍心機，趁男友不在家時對她冷嘲熱諷。

該網友說，某天早上起床後，她只穿著上衣加內褲，坐在客廳吃早餐，接著男友爸媽回家後，男友媽狠狠瞪了她一眼，還唸「在家怎麼不穿內衣褲子？」她表示，「剛剛家裡沒人我才到客廳吃早餐，而且男友爸爸一句話都沒吭！男友媽媽卻可以足足唸了我快10分鐘」。

該網友說，「男友媽媽常常趁男友不在時對我大小聲，男友在時她就裝一副好媽媽的樣子！超噁心」，她曾經跟男友抱怨，還跟男友說「如果他媽媽受不了可以請她搬出去」，但男友一直不找時間跟男友媽溝通，讓她非常火大，她問「請問我到底有什麼方法可以讓男友媽媽離開這個家呢？」

其他人則留言「請問妳是花魚？不穿內衣到處晃，是花魚的作風」、「妳搬出去比較快」、「乞丐趕廟公的概念」、「好像是妳搬去人家家裡住，房子是妳男友的嗎？妳離開那個家可能比較快」、「如果是我可能會不好意思不穿內衣跟褲子在家跑來跑去，特別是在別人家或是家裡有別人，而且你才剛搬過去不到3個月就這樣，你能把自己關在房間多久呢」、「鳩佔鵲巢」。

還有人說「住人家家裡，然後穿著大T內褲在客廳？你有病嗎？搞清楚，那是你男友爸媽的家，不是你們兩個的小窩，有本事就出去自己住，你要脫光把內褲穿頭上當蝙蝠俠也沒人管你，而且，那是他爸媽的家，該滾蛋的是你，還無恥的想乞丐趕廟公」。