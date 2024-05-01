婦科醫曝「金湯匙之亂」：公婆看新聞後想「比照辦理」考倒媳

一般來說，「含著金湯匙出生」意指嬰兒從出世便出生在富裕人家家庭。但有新手爸媽竟在孩子出生時，為其準備了一支真的「金湯匙」，讓女兒成為「名副其實」、「含著金湯匙出生」的孩子。在婦產科醫師蘇怡寧27日在臉書曝光此事後，未料卻引起「金湯匙之亂」，有準媽媽致電詢問，因為公婆想「比照辦理」，讓她十分煩惱，也抱怨為何蘇醫師要發文這種「金湯匙出生照」。

醫師並公布該名準媽媽與診所同事的電話逐字稿，儘管診所同事解釋，那是一位新手爸爸個人的行為，「我們沒有辦法」，但對方竟說，一般的正常人不會發這種照片，「這個新聞一出來，你會擾亂就是每一個家庭」、「如果我是醫生，絕對百分之百不會PO這種照片」，家中長輩看到後，向她表明：「你用安內(台) (你就用這樣)」，讓她因此相當煩惱。

準媽媽認為，醫師將金湯匙的照片公諸於世後，會引發金湯匙的模仿效應，讓每位出生的嬰兒旁邊都要有一支。但產房應是無菌室，很多事是該怎麼樣就怎樣的，並不是人人想要帶什麼東西進產房都可以。

尤有甚者，準媽媽還說，家中長輩還提議，若真的找不到，可以直接去金飾店做一支金湯匙，以後還能留做傳家之寶。言談之間，她也抱怨，可能每個人都會覺得出生時有金湯匙能合影很好，「反正家裡田僑仔謀差(台)，（反正家裡有錢的沒差)」。

蘇怡寧發文回覆該名準媽媽，表示自己和診所並未在幫販售金湯匙的業者做行銷，對於這名準媽媽抱怨為何醫師要發這種金湯匙的照片，醫師則反嗆表示：「其實我也很想強力譴責所有媒體，常常在報導美食旅遊、啪啦啪啦的，這真的對社會有很不好的影響，還有八點檔娘家龍捲風的勾心鬥角、謀財害命的，實在很母湯，敗壞社會風氣，你了解這個意思沒，我真的是頭很痛」。

針對公婆希望媳婦在臨盆前也要找來一支金湯匙「比照辦理」，醫師則虧媳婦，並不會幫她真的準備一支金湯匙，認為即使要找，也不用真的找到金湯匙，「妳最好是有這麼老實」，若是用鍍的湯匙其實也看不出來。他並反擊認為：「這些公公婆婆什麼時候這麼聽過我的話了？」、「如果這麼聽我的話那就真的天下太平太棒了」。